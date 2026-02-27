Sorteggi Uefa per l'Atalanta c'è il Bayern, in Europa league il derby Bologna-. Roma, per la Fiorentina i polacchi del Rakow

Per la Dea l’avversario difficile era obbligatorio, Bayern o Arsenal, dall’urna sono usciti i tedeschi per una sfida inedita. Le due squadre non si sono mai affrontate in partite ufficiali . Andata a Bergamo. Queste le date Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo. Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile. Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio. Finale: 30 maggio (Budapest). Questo il tabellone degli ottavi di finale della Champions League, dopo il sorteggio Uefa effettuato a Nyon Manchester City-Real Madrid Chelsea-Psg Galatasaray-Liverpool Barcellona-Newcastle Atletico Madrid-Tottenham Atalanta-Bayern Monaco Arsenal-Bayer Leverkusen Bodo Glimt-Sporting Lisbona.

Europa league

Qui due italiane,ne resterà una sola perché è stato sorteggiato il derby Bologna- Roma. Gli accoppiamenti completi degli ottavi di finale di Europa League: Ferencvßros-Braga;Panathinaikos-Betis; Genk-Friburgo Celta -Lione; Stoccarda-Porto; Nottingham Forest -Midtjylland; Bologna-Roma; Lille -Aston Villa. Giallorossi contro emiliani, andata al Dall'Ara il 12 marzo, ritorno all'Olimpico il 19. Chi passa trova nei quarti la vincente di Lilla-Aston Villa







