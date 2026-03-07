Serie A, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0

CAGLIARI - COMO 1-2

Il Como conquista una vittoria preziosa sul campo del Cagliari, imponendosi alla Unipol Domus e portando a casa tre punti fondamentali nella corsa alla zona Champions. I lariani passano in vantaggio nel primo tempo grazie a Martin Baturina, che al 14’ trova lo spazio giusto per battere il portiere e sbloccare la partita. Nella ripresa i padroni di casa reagiscono e trovano il pareggio al 56’ con il colpo di testa di Francesco Pio Esposito. Il match resta aperto e combattuto fino al 76’, quando il capitano del Como Lucas Da Cunha inventa una conclusione potentissima che si infila all’incrocio dei pali, riportando avanti gli ospiti. Per la squadra guidata da Cesc Fabregas si tratta del terzo successo di fila, che vale l’aggancio alla AS Roma in classifica. Momento difficile invece per il Cagliari, fermo a 30 punti e ancora senza vittorie nelle ultime giornate.





ATALANTA-UDINESE 2-2

L'Atalanta evita danni maggiore e recupera un match che sembrava ormai perso. Nel primo tempo nonostante un maggior possesso palla, la squadra di Palladino appare macchinosa, l'Udinese invece riparte bene e da palla inattiva sblocca il risultato: Zaniolo batte un calcio d'angolo perfetto e all'interno dell'aerea piccola Kristensen mette dentro il gol dell'1 a 0. In avvio di ripresa Scamacca colpisce un palo ma pochi minuti più tardi arriva il raddoppio dell'Udinese, questa volta con Davis che sfrutta un rimpallo all'interno dell'area e con un sinistro a giro batte Carnesecchi. L'Atalanta però reagisce e in 3 minuti (76' e 79') pareggia i conti grazie ad una doppietta di Scamacca, entrambi i gol di testa: il primo su cross di Zalewski, il secondo dopo la ribattuta del portiere su un tiro di Krstovic. La squadra di Palladino prova a ribaltarla sul finale ma la difesa dell'Udinese resiste, finisce in pareggio.





JUVENTUS-PISA 4-0

Dopo 4 partite la Juventus torna a vincere in campionato rilanciandosi nella corsa a un posto per la prossima Champions League. Tra le mura amiche dell'Allianz Stadium i bianconeri superano per 4-0 il Pisa grazie alle reti nella ripresa di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. La squadra di Spalletti sale così a quota 50 in classifica, al sesto posto a -1 da Roma e Como con i giallorossi che però hanno una gara in meno. Sempre più disperata la situazione dei nerazzurri toscani ultimi con 15 punti insieme al Verona. Dopo un primo tempo molto contratto, la partita si sblocca nella ripresa: al 9' Cambiaso insacca di testa un cross di Yildiz. Al 20' arriva il raddoppio dei padroni di casa. Locatelli prende il pallone e incrocia col destro: il palo gli nega il gol, ma sulla ribattuta arriva Thuram che insacca. Alla mezz'ora Yildiz sterza in area e col destro incrociato trafigge il portiere per il 3-0. In pieno recupero Boga salta il portiere, rientra sul destro e sigla il definitivo 4-0.







