Anziani morti in ambulanza a Forlì, Intercettazioni choc dietro l’arresto di Luca Spada

Anziani morti in ambulanza a Forlì, Intercettazioni choc dietro l’arresto di Luca Spada

Anziani morti in ambulanza a Forlì, Intercettazioni choc dietro l’arresto di Luca Spada Photo Credit: Anssa: Luca Spada Facebook

Redazione Web

12 aprile 2026, ore 14:37

Il 27enne finito dietro le sbarre è indagato per omicidio plurimo volontario

Spuntano intercettazioni choc dietro l'arresto del 27enne Luca Spada, indagato per omicidio plurimo volontario, nell'ambito del fascicolo aperto dalla Procura di Forlì sui decessi di alcuni anziani, avvenuti nel giro di pochi mesi, durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. Secondo quanto riportato da 'il Resto del Carlino' che ha pubblicato il testo di intercettazioni l'operatore della Croce Rossa avrebbe detto, in una occasione: "Questi poveri vecchietti soffrono troppo... non è giusto... devono andare dal Buon Dio..." . In un’altra occasione Spada avrebbe pronunciato queste frasi : “Mi è piaciuto tanto quello che ho fatto... Lo voglio rifare". Spada, autista di mezzi di soccorso, è stato sospeso dalla Croce Rossa. “Ci aspettavamo questo esito” hanno commentato i legali dei familiari delle presunte vittime. Almeno 5 i decessi sospetti. La misura cautelare emessa nei confronti del 27enne riguarda un solo caso, l’ultimo in ordine di tempo, quello di una 85enne morta a novembre, l’unica sulla cui salma è stata effettuata l’autopsia. Luca Spada, prelevato ieri dai carabinieri di Forli-Cesena nella sua casa di Meldola, si professa innocente.

La Croce Rossa Italiana ha ribadito la massima disponibilità a collaborare con gli inquirenti per fornire ogni supporto necessario , auspicando che le indagini facciano presto chiarezza su quanto accaduto. La Croce Rossa, dopo l’arresto di Spada, ha ricordato che l’uomo era già stato sospeso in via cautelativa e che, comunque, fin dai primi giorni successivi all'inizio delle indagini, non era più in servizio.

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