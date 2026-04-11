A Islamabad conclusa la prima fase del negoziato tra Iran e Usa, la trattativa prosegue

A Islamabad conclusa la prima fase del negoziato tra Iran e Usa, la trattativa prosegue

A Islamabad conclusa la prima fase del negoziato tra Iran e Usa, la trattativa prosegue Photo Credit: Ansa: Yuri Gripas / pool

Redazione Web

11 aprile 2026, ore 20:20

Trump annuncia lo sminamento dello stretto di Hormuz

A Islamabad si è conclusa con uno scambio di testi scritti la prima fase dei negoziati diretti tra Usa e Iran , con la mediazione del Pakistan, i primi dal 1979. Dopo alcune ore in cui sono state affrontate a livello politico le precondizioni per avviare il dialogo poste da Teheran: il cessate il fuoco totale in Libano (dove continuano gli attacchi israeliani) e lo scongelamento dei beni iraniani bloccati all’estero, la trattativa è proseguita sul piano tecnico con il coinvolgendo di esperti delle due parti per finalizzare le questioni sul tavolo. Punti chiave del confronto per la Casa Bianca, la questione nucleare e la riapertura di Hormuz, su cui è intervenuto Donald Trump. "Presto sarà libero Abbiamo il migliore equipaggiamento di sminamento del mondo e lo stiamo mettendo in posizione”. Da fonti militari Usa si è appreso che due navi da guerra americane sono transitate nello Stretto per avviare, appunto, l'operazione di sminamento annunciata dal tycoon. La trattativa tra Usa e Iran, per un nuovo round di colloqui. 


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