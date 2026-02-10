Serie A, vincono Atalanta e Roma. I giallorossi raggiungono la Juventus al quarto posto

Nicolò Pompei

10 febbraio 2026, ore 07:00

Posticipi 24esima giornata: Atalanta-Cremonese 2-1, Roma-Cagliari 2-0

ATALANTA-CAGLIARI 2-1

L’Atalanta di Palladino centra una vittoria importante per 2-1 contro la Cremonese nella 24ª giornata di Serie A, dominando buona parte della gara ma trovando resistenza da parte degli ospiti fino al fischio finale. I nerazzurri passano in vantaggio già al 13′ con Nikola Krstović, che riceve un cross da Giacomo Raspadori e con un preciso sinistro dal centro dell’area batte il portiere avversario. La Dea raddoppia al 25′ con un gran gol di Davide Zappacosta, che da posizione defilata incrocia un tiro potente all’angolo basso alla destra del portiere, sfruttando l’assist di Mario Pašalić. Nel secondo tempo la Cremonese tenta la rimonta e nel recupero, al 90’+4″, trova il gol della bandiera con Morten Thorsby, che con una grande acrobazia batte Carnesecchi. Nonostante la pressione nel minuto finale, l’Atalanta regge e porta a casa i tre punti avvicinandosi alla zona europa.


ROMA-CAGLIARI 2-0

La Roma all'Olimpico batte il Cagliari e sfrutta il passo falso della Juventus. Ora i giallorossi sono quarti a parti punti proprio con la squadra di Spalletti. La Roma domina nel primo tempo grazie ad un ritmo di gioco altissimo. Pisilli e Soulé sfiorano il vantaggio, poi sblocca il match Malen che raccoglie un bel pallone in profondità di Mancini e con un dolce pallonetto supera Caprile. Ritmo un po' più basso nel secondo tempo ma è sempre la Roma a tenere in mano il pallino del gioco. Al 65esimo Malen firma la prima doppietta in Serie A: fa tutto Celik sulla fascia destra, arriva sul fondo mette in mezzo un cross forte rasoterra, l'attaccante olandese si fa trovare pronto in area piccola e spinge il pallone in  porta. Il Cagliari prova a reagire, Sulemana colpisce la traversa con un gran tiro da fuori al 79esimo e pochi minuti dopo Dossena sugli sviluppi di un calcio di punizione sfiora il gol. La Roma gestisce fino alla fine e conquista 3 punti importantissimi. 

