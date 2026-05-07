Internazionali BNL d'Italia: i risultati degli italiani e il primo allenamento di Sinner al Foro Italico

IL TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile degli Internazionali BNL d'Italia 2026 la giornata degli azzurri è stata ricca di emozioni e risultati contrastanti. La delusione più grande è arrivata da Matteo Berrettini, eliminato all’esordio dall’australiano Alexei Popyrin con un netto 6-2 6-3 in una partita in cui il romano non è mai riuscito a trovare ritmo e continuità. Fuori anche il giovane Federico Cinà, sconfitto in rimonta dal belga Alexander Blockx per 4-6 6-1 6-3, e Francesco Maestrelli, battuto dall’esperto Roberto Bautista Agut in due set. Le note positive, però, non sono mancate: Mattia Bellucci ha convinto contro l’argentino Roman Andres Burruchaga imponendosi 6-4 6-4 e conquistando il passaggio al secondo turno. Si è chiuso al debutto il percorso di Gianluca Cadenasso agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha perso contro l'argentino Tirante con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-0 in due ore e 11 minuti di gioco. Un gran peccato per Cadenasso, che nel secondo set era anche in vantaggio 4-1 e ha subito la rimonta dell'avversario. Serata deludente anche per Lorenzo Sonego, eliminato al primo turno dal peruviano Buse. Troppi errori per il tennista azzurro ma bisogna dar merito alla grande prestazione dell'avversario, più preciso e cinico nei momenti chiave del match. Pellegrino infine, si aggiundica il derby azzurro contro Nardi

IL TABELLONE FEMMINILE

Nel torneo femminile la protagonista assoluta è stata Jasmine Paolini, campionessa in carica, che ha dovuto lottare quasi tre ore per superare la francese Léolia Jeanjean. Dopo aver perso il primo set al tie-break, l’azzurra ha cambiato marcia imponendosi 6-7 6-2 6-4 grazie a una prestazione di carattere che ha infiammato il Centrale. Ottima anche la prova della giovane Basiletti, autrice della sorpresa di giornata con la vittoria sull’australiana Ajla Tomljanovic per 7-5 6-4. Nei giorni precedenti erano già arrivate le qualificazioni al secondo turno di Elisa Cocciaretto e Tyra Caterina Grant, mentre si erano fermate Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio e Federica Urgesi.

IL PRIMO GIORNO DI SINNER

Jannik Sinner si è preso la scena al Foro Italico già dal primo giorno romano. Il numero uno del mondo ha svolto oggi il suo primo allenamento sui campi del Centrale, accolto da un’autentica ovazione dei tifosi presenti al Foro, accorsi in massa per vedere da vicino il campione azzurro dopo il trionfo di Madrid. In campo, insieme al suo staff guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, Sinner ha lavorato soprattutto sugli spostamenti e sulla pesantezza di palla, mostrando buone sensazioni e una condizione fisica in crescita. Al termine della sessione, l’altoatesino si è presentato in conferenza stampa parlando apertamente del momento che sta vivendo: “Dopo Madrid avevo bisogno di fermarmi qualche giorno. Non ho toccato la racchetta e non sono andato in palestra: volevo staccare completamente”. Poi il riferimento all’emozione di giocare in casa: “Roma è speciale, qui senti davvero l’affetto della gente. È un torneo che ogni italiano sogna di giocare bene”. Sinner ha parlato anche della pressione legata al suo nuovo status di leader del ranking ATP: “Le aspettative fanno parte del gioco. Io provo a concentrarmi sul lavoro quotidiano e a migliorare ogni giorno, senza pensare troppo a quello che c’è fuori”. Non è mancato un passaggio sul rapporto con il pubblico e sulla sua personalità spesso descritta come molto riservata: “Forse sembro uno freddo, ma in realtà mi piace divertirmi e godermi questi momenti. Semplicemente vivo tutto in modo abbastanza tranquillo”.



