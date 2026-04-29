Masters 1000 Madrid: Sinner non si ferma, battuto Jodar in 2 set e semifinale conquistata

Non si ferma la cavalcata di Jannik Sinner nei tornei Master 1000, 21esima vittoria consecutiva e 17esima semifinale conquistata per il numero 1 del mondo che oggi ha battuto a Madrid il 19enne spagnolo Rafael Jodar per 6-2, 7-6 in quasi 2 ore di gioco. Una partita molto combattuta, soprattutto nel secondo set. Nel primo parziale, dopo un equilibrio iniziale, Sinner ha vinto ben cinque game consecutivi dal 2-1 per Jodar strappando il break nel quinto game. Molto più equilibrio nel secondo set, in cui Jannik ha dovuto tener testa alla reazione dello spagnolo che lo ha costretto a cancellare ben cinque palle break. Inevitabile alla fine il tiebreak, dominato dal tennista azzurro e vinto 7 a 0. Alla prima semifinale in carriera all’open di Madrid, Sinner affronterà venerdì il vincente del match tra Fils e Lehecka.





SINNER: "JODAR GIOCATORE INCREDIBILE, IO FORTUNATO NEL SECONDO SET"

"Jodar mi ha spinto fino al limite. Partita difficile con un giocatore straordinario che sa cosa fare. E' un giocatore incredibile. Io ho cercato di essere pronto per la prima volta. Le prossime volte saprò cosa aspettarmi". Jannik Sinner rende onore a Rafael Jodar, talento spagnolo emergente del tennis mondiale, dopo averlo superato con diverse difficoltà ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. "Sono incredibilmente contento - ha continuato il numero uno del mondo -. E' stata una partita di grande qualità: nel secondo set c'è stata una combinazione di un po' di fortuna e anche di un po' di esperienza. Vediamo cosa verrà".