Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Sinner-Medvedev rinviata per pioggia, Darderi eliminato in semifinale

Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Sinner-Medvedev rinviata per pioggia, Darderi eliminato in semifinale

Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Sinner-Medvedev rinviata per pioggia, Darderi eliminato in semifinale Photo Credit: ANSA/ETTORE FERRARI

Nicolò Pompei

15 maggio 2026, ore 23:07

La stanchezza accumulata e la qualità di Ruud fermano Darderi in semifinale. Sinner-Medvedev rinviata a domani causa maltempo

DARDERI TROPPO STANCO, RUUD DOMINA E VA IN FINALE

Si interrompe in semifinale il brillante percorso di Luciano Darderi agli Internazionali di Roma. L’azzurro, apparso stanco e privo della consueta intensità, è stato travolto da Casper Ruud con un netto 6-1 6-1. Il norvegese, attuale numero 25 del ranking mondiale, raggiunge così la sua quarta finale in un torneo Masters 1000 e centra per la prima volta l’atto conclusivo del torneo romano. La sfida è stata fortemente condizionata dal maltempo: il gioco è rimasto sospeso per circa due ore, tra le 16 e le 18, a causa della pioggia. Alla ripresa, Darderi non è riuscito a ritrovare brillantezza né energie, pagando probabilmente lo sforzo accumulato durante una settimana straordinaria nella capitale. Il tennista italiano aveva infatti entusiasmato il pubblico con successi di grande prestigio contro Alexander Zverev e Jodar, quest’ultimo al termine di una memorabile battaglia notturna. Nonostante la pesante sconfitta, il bilancio del torneo resta estremamente positivo per Darderi, che grazie al cammino romano salirà fino alla posizione numero 16 del ranking ATP, il miglior piazzamento della sua carriera. 


SINNER-MEDVEDEV RINVIATA A DOMANI, SI RIPARTIRA' CON SINNER IN VANTAGGIO 

La pioggia si prende la scena al Foro Italico e costringe gli organizzatori a sospendere la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, rinviata ufficialmente alla giornata di domani. Le precipitazioni abbondanti cadute su Roma nelle ultime ore, unite a previsioni meteo poco incoraggianti per la serata, hanno spinto gli organizzatori a interrompere definitivamente il programma evitando un’attesa prolungata ai due giocatori. La sfida riprenderà dal punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 a favore di Sinner, con Medvedev al servizio e avanti 40-30 nel game successivo alla sospensione. Fino allo stop, il match aveva offerto un andamento altalenante e ricco di intensità. Nel primo set l’altoatesino aveva imposto il proprio ritmo con grande autorità, mostrando solidità e precisione sin dai primi scambi. Con il passare dei minuti, però, Medvedev è riuscito a crescere sensibilmente, approfittando anche di un calo fisico evidente dell’azzurro. Il russo ha così riequilibrato l’incontro conquistando il secondo parziale. Nel terzo set, nonostante le difficoltà accusate poco prima, Sinner ha reagito con carattere, ritrovando lucidità nei momenti decisivi e sfruttando un passaggio a vuoto dell’avversario per strappare il servizio e riportarsi avanti prima dell’interruzione definitiva causata dal maltempo.



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