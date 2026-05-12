Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Sinner vince il derby con Pellegrino. Impresa di Darderi contro Zverev, eliminato Musetti





SINNER VINCE IL DERBY AZZURRO

Jannik Sinner continua la sua corsa agli Internazionali d'Italia conquistando per la terza volta in carriera l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 romano. Il numero 1 del ranking mondiale ha superato in due set Andrea Pellegrino, protagonista di un ottimo torneo dopo il percorso iniziato dalle qualificazioni, imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-3 in circa un’ora e trenta minuti di gioco. Sinner ha indirizzato immediatamente il match grazie a un primo set gestito con autorità, nel quale ha fatto valere superiorità tecnica e continuità da fondo campo. Più equilibrato invece il secondo parziale, combattuto soprattutto nei turni di servizio, con l’azzurro costretto ad alzare il livello nei momenti decisivi per trovare il break che ha chiuso definitivamente l’incontro. Con questo successo il campione altoatesino raggiunge quota 31 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, eguagliando un primato appartenente a Novak Djokovic. Nei quarti di finale affronterà il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Nikoloz Basilashvili.





DARDERI RIMONTA ZVEREV E COMPIE L'IMPRESA

Impresa straordinaria di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia. Sul rosso del Foro Italico, l’azzurro firma una delle vittorie più importanti della sua carriera superando il numero 3 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 dopo due ore e ventisei minuti di battaglia. L’avvio di gara sembrava però raccontare tutt’altra storia. Zverev prende subito il controllo degli scambi, domina al servizio e spezza due volte il turno di battuta di Darderi, archiviando il primo set in appena 28 minuti con un netto 6-1. L’italoargentino, apparso in difficoltà anche dal punto di vista fisico a causa di alcuni giramenti di testa accusati nel secondo parziale, riesce tuttavia a restare aggrappato al match. Il momento decisivo arriva sul 5-4 del secondo set, quando il tedesco va a servire per chiudere la partita ma si lascia sorprendere dalla reazione di Darderi, che trova il controbreak riaprendo completamente la sfida. Il tie-break diventa così il crocevia dell’incontro: qui l’azzurro mostra carattere e sangue freddo, annulla quattro match point e trascina il confronto al terzo set. Da quel momento cambia tutto. Zverev accusa il colpo, mentre Darderi prende fiducia e domina il parziale decisivo senza concedere nulla all’avversario, chiudendo con un clamoroso 6-0. Ai quarti di finale del Masters 1000 romano affronterà ora il giovane spagnolo Rafael Jodar.





MUSETTI SALUTA ROMA

Si interrompe agli ottavi di finale l’avventura di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia. Sul Centrale del Foro Italico, il tennista azzurro cede con un pesante 6-3, 6-1 a Casper Ruud, impeccabile per intensità e continuità nell’arco di un match durato appena un’ora e diciannove minuti. Il norvegese conquista così per la quinta volta in carriera l’accesso ai quarti di finale del torneo romano, imponendo fin dai primi scambi il proprio ritmo contro un Musetti apparso lontano dalla migliore condizione. Il carrarino, ancora alle prese con il problema muscolare alla coscia sinistra — evidenziato dalla vistosa fasciatura — non è mai riuscito a trovare continuità né a contrastare l’efficacia del gioco dell’avversario. Nel primo set l’equilibrio resiste fino al sesto game, quando Ruud piazza il break decisivo che indirizza il parziale. Da lì in avanti la partita prende una sola direzione: nel secondo set l’azzurro perde rapidamente terreno, condizionato anche da crescente nervosismo e da diversi errori nei momenti chiave.











