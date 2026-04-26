Masters 1000 Madrid: Sinner e Musetti staccano il pass per gli ottavi di finale

26 aprile 2026, ore 18:33
Prosegue il cammino per i due azzurri in Spagna. Battuti senza problemi Moller e Griekspoor
VITTORIA SENZA INTOPPI PER JANNIK
Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro, testa di serie numero uno e leader del ranking mondiale, ha archiviato con autorità la pratica del terzo turno battendo in due set il danese Elmer Moller, proveniente dalle qualificazioni e attualmente numero 169 Atp. Il match si è chiuso con un netto 6-2, 6-3, consentendo a Sinner di staccare il pass per gli ottavi di finale. Nel prossimo incontro affronterà uno tra Cameron Norrie e Tiago Tirante. "Oggi è stata una partita diversa, un po' meglio le condizioni di gioco, l'avversario era diverso e ho servito bene nei momenti importanti, cercando di essere solido. Questa era la chiave. Ho cercato di restare compatto e vediamo nel prossimo turno". Lo ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria. "Sono contento. Qui più fa caldo e la palla parte, vediamo cosa succede alla prossima", ha ribadito. Poi alla domanda se sta imparando lo spagnolo, Sinner sorridendo ha detto: "Non ancora, l'obiettivo è impararlo in un anno e ho un fisioterapista argentino che aiuta".
PROMOSSO ANCHE MUSETTI
Ottima prova per Lorenzo Musetti, che conquista l’accesso agli ottavi di finale dell’Atp di Madrid. Il tennista di Carrara, attualmente numero 9 del ranking mondiale, ha superato l’olandese Tallon Griekspoor (numero 33 Atp) con il punteggio di 6-4, 7-5, al termine di un match durato un’ora e 41 minuti. Nel prossimo turno affronterà il ceco Jiri Lehecka. "Sono stati due set difficili ma ho giocato un buon tennis, è stato lui bravo a sfruttare la chance in un paio di momenti in cui ho rallentato un po' ma sono stato sempre attento e lucido su quello che dovevo fare senza innervosirmi e quella è stata la chiave per ribaltare una situazione che poteva essere complicata", ha poi spiegato Musetti a fine partita.
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