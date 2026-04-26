Masters 1000 Madrid: Sinner e Musetti staccano il pass per gli ottavi di finale





VITTORIA SENZA INTOPPI PER JANNIK

Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro, testa di serie numero uno e leader del ranking mondiale, ha archiviato con autorità la pratica del terzo turno battendo in due set il danese Elmer Moller, proveniente dalle qualificazioni e attualmente numero 169 Atp. Il match si è chiuso con un netto 6-2, 6-3, consentendo a Sinner di staccare il pass per gli ottavi di finale. Nel prossimo incontro affronterà uno tra Cameron Norrie e Tiago Tirante. "Oggi è stata una partita diversa, un po' meglio le condizioni di gioco, l'avversario era diverso e ho servito bene nei momenti importanti, cercando di essere solido. Questa era la chiave. Ho cercato di restare compatto e vediamo nel prossimo turno". Lo ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria. "Sono contento. Qui più fa caldo e la palla parte, vediamo cosa succede alla prossima", ha ribadito. Poi alla domanda se sta imparando lo spagnolo, Sinner sorridendo ha detto: "Non ancora, l'obiettivo è impararlo in un anno e ho un fisioterapista argentino che aiuta".



PROMOSSO ANCHE MUSETTI

Ottima prova per Lorenzo Musetti, che conquista l’accesso agli ottavi di finale dell’Atp di Madrid. Il tennista di Carrara, attualmente numero 9 del ranking mondiale, ha superato l’olandese Tallon Griekspoor (numero 33 Atp) con il punteggio di 6-4, 7-5, al termine di un match durato un’ora e 41 minuti. Nel prossimo turno affronterà il ceco Jiri Lehecka. "Sono stati due set difficili ma ho giocato un buon tennis, è stato lui bravo a sfruttare la chance in un paio di momenti in cui ho rallentato un po' ma sono stato sempre attento e lucido su quello che dovevo fare senza innervosirmi e quella è stata la chiave per ribaltare una situazione che poteva essere complicata", ha poi spiegato Musetti a fine partita.