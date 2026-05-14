Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Darderi non si ferma più, battuto Jodar, è in semifinale





TABELLONE MASCHILE

Luciano Darderi firma l’impresa e conquista la semifinale degli Internazionali d’Italia al termine di una battaglia durata oltre tre ore contro Rafa Jodar. Sul Centrale, l’azzurro si è imposto 7-6 5-7 6-0 in un match ricco di colpi di scena, segnato anche da una lunga interruzione nel primo set per problemi al sistema elettronico di chiamata. Dopo aver annullato uno svantaggio nel tie-break iniziale, Darderi ha poi visto sfumare due match point nel secondo parziale, permettendo allo spagnolo di trascinare la sfida al terzo. Nel set decisivo, però, l’italoargentino ha dominato senza lasciare spazio all’avversario, apparso anche in difficoltà fisica. Grazie a questo successo, Darderi entra nella storia del tennis azzurro conquistando la sua prima semifinale in un Masters 1000. Casper Ruud ritrova la semifinale agli Internazionali d’Italia, confermandosi uno degli specialisti del Foro Italico. Il norvegese ha superato Karen Khachanov in tre set, 6-1 1-6 6-2, al termine di una sfida condizionata dalla lunga interruzione per pioggia che ha spezzato il ritmo del match. Dopo un primo parziale dominato con autorità, Ruud ha accusato il calo al rientro in campo, lasciando spazio alla reazione del russo. Nel set decisivo, però, il numero 27 del mondo ha ritrovato solidità e intensità, riprendendo subito il controllo dell’incontro e chiudendo con personalità. Per lui è la quarta semifinale in carriera a Roma e il ritorno tra i migliori quattro in un Masters 1000 dopo Madrid 2025.





TABELLONE FEMMINILE

Al Foro Italico è tornata a splendere la vera Iga Swiatek. La polacca, tre volte campionessa degli Internazionali d’Italia, ha dominato il quarto di finale contro Jessica Pegula con un netto 6-1 6-2 in appena 67 minuti, ritrovando sul rosso quella superiorità che l’aveva resa la giocatrice di riferimento sulla terra battuta. Per la numero 4 del mondo si tratta del primo successo stagionale contro una top ten e di un ritorno in semifinale in un torneo WTA 1000 dopo il trionfo di Cincinnati 2025, un segnale importante dopo mesi segnati da risultati altalenanti e diverse eliminazioni premature. Sarà Elina Svitolina a sfidere Iga Swiatek. L’ucraina, già vincitrice del torneo nel 2017 e 2018, ha ribaltato in serata Elena Rybakina imponendosi 2-6 6-4 6-4 al termine di una sfida dai due volti. Dopo un avvio dominato dalla kazaka, capace di comandare gli scambi e dare l’impressione di avere il match in pugno, la partita è cambiata progressivamente grazie alla crescita di Svitolina, incisiva soprattutto con il dritto e sempre più solida negli scambi lunghi. Nel set decisivo l’ex numero tre del mondo ha preso il largo fino al 3-0 con doppio break, amministrando poi il vantaggio nonostante il tentativo di rimonta di Rybakina. Nella semifinale serale del Foro Italico troverà ora Iga Swiatek, in una sfida tra due ex campionesse del torneo romano.