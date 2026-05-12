Giro d’Italia, Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa

Giro d’Italia, Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa

Giro d’Italia, Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa Photo Credit: Foto: Ansa/Juan Herrero

Paolo Pacchioni

12 maggio 2026, ore 18:00 , agg. alle 19:19

A Cosenza l’abruzzese è arrivato terzo nella tappa vinta dall’ecuadoriano Narvaetz

UN ITALIANO IN TESTA

Un corridore italiano è la nuova maglia rosa del Giro: si tratta di Giulio Ciccone, terzo sul traguardo di Cosenza. La tappa è stata vinta dall’ecuadoriano Jonathan Narvaetz, che però in classifica accusava già un ritardo di oltre cinque minuti. Guillermo Silva, fino a oggi leader della classifica, è andato in crisi sulla salita di Cozzo Tunno, ed è uscito di scena. Festa grande dunque per Giulio Ciccone: voleva essere un protagonista di questo Giro, il sogno si sta realizzando. Certo, il vantaggio sugli inseguitori è di pochi secondi, ma intanto adesso a festeggiare c’è lui.

IL GIRO VISTO DAL MARE

La tappa calabrese era partita da Catanzaro, corridori accompagnati da un grande entusiasmo, da un sole luminoso, da un vento quasi oceanico. la corsa ha toccato la bellissima Costa Tirrenia qualche fortunato si è goduto il passaggio del giro dalla barca. la prima azione di giornata ha visto protagonisti sei corridori: gli italiani italiani Marcellusi e Bais, poi l’irlandese Lafferty, lo svizzero Jacobs, il francese Barguil, il danese Larsen. la loro azione si è conclusa sulle prime rampe del Cozzo Tunno, che ha sparigliato le carte.

SI VA VERSO POTENZA

La quinta tappa partirà da un’altra località calabrese nota per la sua bellezza: Praia a mare, il traguardo sarà a Potenza dopo ben 203 km di corsa. Tracciato molto movimentato nell’entroterra tra Calabria e Basilicata, si passerà anche dal parco del Pollino. È un terreno che si adatta a fughe e attacchi.



Argomenti

Calabria
daily
Giro d'Italia
Giulio Cicconi
Maglia Rosa
RLT1025

Gli ultimi articoli di Paolo Pacchioni

Mostra tutti
  • GIRO, A SOFIA ALTRA VITTORIA DEL FRANCESE MAGNIER, MILAN BEFFATO

    GIRO, A SOFIA ALTRA VITTORIA DEL FRANCESE MAGNIER, MILAN BEFFATO

  • GIRO D’ITALIA, VINGEGAARD E PELLIZZARI CI PROVANO, MA VINCE SILVA

    GIRO D’ITALIA, VINGEGAARD E PELLIZZARI CI PROVANO, MA VINCE SILVA

  • GIRO D’ITALIA, MAGNIER VINCE LA PRIMA TAPPA DELUSIONE PRR JONATHAN MILAN

    GIRO D’ITALIA, MAGNIER VINCE LA PRIMA TAPPA DELUSIONE PRR JONATHAN MILAN

  • A Roma il gran finale del Giro d'Italia, il 31 maggio le bellezze della capitale faranno da sfondo all'ultima tappa

    A Roma il gran finale del Giro d'Italia, il 31 maggio le bellezze della capitale faranno da sfondo all'ultima tappa

  • Spari contro manifestanti del 25 aprile a Roma, fermato un giovane di 21 anni, appartiene alla Brigata Ebraica

    Spari contro manifestanti del 25 aprile a Roma, fermato un giovane di 21 anni, appartiene alla Brigata Ebraica

  • L'Inter si avvicina allo scudetto; nella corsa Champions Juve ancora davanti. E sullo sfondo resta l'indagine sugli arbitri

    L'Inter si avvicina allo scudetto; nella corsa Champions Juve ancora davanti. E sullo sfondo resta l'indagine sugli arbitri

  • Serie A, ancora uno zero a zero tra Milan e Juventus; l'Inter raggiunta sul pareggio dal Torino

    Serie A, ancora uno zero a zero tra Milan e Juventus; l'Inter raggiunta sul pareggio dal Torino

  • Dramma a Catanzaro, una donna di getta dal balcone con i suoi figli; tre morti e una bambina in gravi condizioni

    Dramma a Catanzaro, una donna di getta dal balcone con i suoi figli; tre morti e una bambina in gravi condizioni

  • Un anno fa moriva Papa Francesco, il ricordo del suo successore Leone XIV

    Un anno fa moriva Papa Francesco, il ricordo del suo successore Leone XIV

  • Giovane ucciso a coltellate a Vasto, il padre è in stato di fermo

    Giovane ucciso a coltellate a Vasto, il padre è in stato di fermo

Internazionali BNL d'Italia: i risultati degli italiani e il primo allenamento di Sinner al Foro Italico

Internazionali BNL d'Italia: i risultati degli italiani e il primo allenamento di Sinner al Foro Italico

Delusione Sonego e Berrettini, esordio vincente ma complicato per Paolini. Sinner si allena sommerso dall'affetto dei fan

L'Inter si avvicina allo scudetto; nella corsa Champions Juve ancora davanti. E sullo sfondo resta l'indagine sugli arbitri

L'Inter si avvicina allo scudetto; nella corsa Champions Juve ancora davanti. E sullo sfondo resta l'indagine sugli arbitri

Ai nerazzurri basterà vincere con il parma domenica prossima a san Siro; Napoli e Milan vicine alla Champions, Juventus con tre punti di vantaggio su Como e Roma. Giovedì i primi interrogatori sul caso arbitri

Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzura è scomparso a Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni

Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzura è scomparso a Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni

"Driblossi" come lo chiamava Gianni Brera prima da giocatore, poi da dirigente è stato quasi sempre nerazzurro, accusato un malore a gennaio 2025 è stato a lungo in coma