Giro d’Italia, Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa

UN ITALIANO IN TESTA

Un corridore italiano è la nuova maglia rosa del Giro: si tratta di Giulio Ciccone, terzo sul traguardo di Cosenza. La tappa è stata vinta dall’ecuadoriano Jonathan Narvaetz, che però in classifica accusava già un ritardo di oltre cinque minuti. Guillermo Silva, fino a oggi leader della classifica, è andato in crisi sulla salita di Cozzo Tunno, ed è uscito di scena. Festa grande dunque per Giulio Ciccone: voleva essere un protagonista di questo Giro, il sogno si sta realizzando. Certo, il vantaggio sugli inseguitori è di pochi secondi, ma intanto adesso a festeggiare c’è lui.

IL GIRO VISTO DAL MARE

La tappa calabrese era partita da Catanzaro, corridori accompagnati da un grande entusiasmo, da un sole luminoso, da un vento quasi oceanico. la corsa ha toccato la bellissima Costa Tirrenia qualche fortunato si è goduto il passaggio del giro dalla barca. la prima azione di giornata ha visto protagonisti sei corridori: gli italiani italiani Marcellusi e Bais, poi l’irlandese Lafferty, lo svizzero Jacobs, il francese Barguil, il danese Larsen. la loro azione si è conclusa sulle prime rampe del Cozzo Tunno, che ha sparigliato le carte.

SI VA VERSO POTENZA

La quinta tappa partirà da un’altra località calabrese nota per la sua bellezza: Praia a mare, il traguardo sarà a Potenza dopo ben 203 km di corsa. Tracciato molto movimentato nell’entroterra tra Calabria e Basilicata, si passerà anche dal parco del Pollino. È un terreno che si adatta a fughe e attacchi.