Dramma a Catanzaro, una donna di getta dal balcone con i suoi figli; tre morti e una bambina in gravi condizioni

UN ABBRACCIO MORTALE

Gli inquirenti hanno pochi dubbi: si è trattato di un gesto volontario. Una donna di 46 anni ha voluto trascinare nel suo baratro anche i suoi tre figli: li ha raccolti in un abbraccio mortale e si è gettata con loro dal balcone al terzo piano. Con lei sono morti due bambini, uno di quattro mesi e uno di quattro anni. La figlia più grande, che ha sei anni, è ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva presso l’ospedale di Catanzaro.

UNA FAMIGLIA DISTRUTTA

La tragedia è avvenuta in via Umberto Zanotti Bianco, prima periferia di Catanzaro. Al momento del dramma in casa era presente anche il marito della donna e padre dei bambini: stava dormendo, è stato svegliato dalle urla, è sceso in strada e ha scoperto che la sua famiglia era completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università Magna Grecia.

SEGNALI SOTTOVALUTATI

Le indagini sono coordinate dalla PM di turno, la dottoressa Graziella Viscomi. Più che la dinamica, che pare piuttosto chiara, si cercano di capire i motivi della tragedia familiare. La madre omicida suicida è una donna di 46 anni; aveva da poco partorito il terzo figlio, magari potrebbe essersi insinuata una depressione post parto; lavorava come operatrice sanitaria in una clinica in provincia di Catanzaro. Descritta dai vicini come schiva e molto religiosa, aveva mostrato qualche segnale di lievi disturbi psichici. Una allerta evidentemente e drammaticamente sottovalutata.



