L'Inter si avvicina allo scudetto; nella corsa Champions Juve ancora davanti. E sullo sfondo resta l'indagine sugli arbitri

QUASI SCUDETTO

L’Inter si sta avvicinando allo scudetto con il pilota automatico inserito. In situazioni del genere possono capitare cali di tensione come quello che ieri ha consentito al Torino di recuperare un doppio svantaggio. Il 2-2 è un peccato veniale per i nerazzurri, che domenica sera potranno festeggiare il tricolore se batteranno il Parma a san Siro. In realtà Cristian Chivu potrebbe diventare campione prima di giocare se il Napoli perdesse sabato a Como e il Milan non dovesse vincere domenica pomeriggio con il Sassuolo. E in caso del pareggio dei partenopei, basterebbe un punto anche all’Inter.

VOLATA CHAMPIONS

Lo 0-0 di ieri sera tra Milan e Juventus a san Siro è stato poco decisamente spettacolare, i rossoneri ( un solo gol segnato nelle ultime quattro partite) sono scalati in terza posizione a – 2 dal Napoli ma hanno comunque fatto un altro piccolo passo verso la Champions (Allegri ha sei punti di margine sulle quinte); i bianconeri sono a + 3 dalla coppia Como-Roma, entrambe vittoriose nel week end; Spalletti resta in vantaggio ed è padrone del suo destino, ma il traguardo deve ancora essere raggiunto.

LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA

In coda Pisa e Verona sono ormai rassegnate. Oggi sarebbe in serie B anche la Cremonese, con l’arrivo di Marco Giampaolo che sicuramente non ha migliorato la situazione. Il Lecce ha comunque un solo punto di vantaggio, la volata è appena iniziata. Il Cagliari ha cinque lunghezze di margine e deve giocare stasera: i posticipi di oggi saranno Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese. La Fiorentina, con la politica dei piccoli passi (leggi pareggini) si è allontanata dalla zona calda.

SETTIMANA CALDA

Sullo sfondo resta l’inchiesta sugli arbitri: si aspettano sviluppi. Inizia una settimana importante: giovedì sarà sentito il designatore Gianluca Rocchi, che si è autosospeso dalla sua carica. Non si sa ancora se Rocchi risponderà al magistrato, facendosi interrogare o rilasciando una dichiarazione spontanea; ma potrebbe anche tacere e avvalersi della facoltà di non rispondere. Sempre giovedì dovrebbe essere sentito anche il dirigente arbitrale Gervasoni. Vedremo poi se gli inquirenti in questi giorni metteranno sul tavolo qualche elemento in più. Per ora il quadro è piuttosto fumoso, ma la situazione è in evoluzione e le carte in tavola potrebbero cambiare: bisogna capire se gli inquirenti hanno un asso nella manica.



