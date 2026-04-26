Serie A, ancora uno zero a zero tra Milan e Juventus; l'Inter raggiunta sul pareggio dal Torino

MILAN-JUVENTUS 0-0

Per la quarta volta negli ultimi cinque precedenti Milan-Juve è finita zero a zero. Poco spettacolo a san Siro, brutto spot per il nostro calcio. E' successo poco in campo: i rossoneri scalano in terza posizione a due punti dal Napoli, ma la zona Champions è quasi raggiunta; la Juventus resta quarta con tre punti di margine su Como e Roma. Primo tempo tattico e poco spettacolare: il Milan tira una volta in porta con Rabiot, forte e centrale con parata di Di Gregorio. La Juventus segna conj Thuram, ma il francese è in fuorigioco e il Var annulla; poi Conceicao penetra in area ma il suo tentativo è respinto da Maignan. A inizio ripresa la Juve cerca di spaventare Maignan senza riuscirci. E l'occasione migliore ce l'ha Saelemaekers, che colpisce l'incrocio dei pali. Nell'ultima mezzora non è successo molto, si è atteso il fischio finale, tra gli sbadigli.

TORINO-INTER 2-2

L'Inter spreca un doppio vantaggio e dopo un'ora in controllo lascia spazio alla reazione del cuore Toro. I nerazzurri fanno un altro piccolo passo verso lo scudetto, che la settimana prossima potrà diventare realtà con una vittoria a san Siro sul Parma. In un clima da fine stagione, la squadra di Chivu ha pensato troppo presto di aver vinto. A metà del primo tempo Inter in vantaggio con uno stacco di testa di Thuram su assist perfetto di Dimarco. Dopo un'ora di gioco il raddoppio di Bisseck (sempre di testa, sempre su cross di Dimarco) sembra chiudere i giochi. Ma Simeone riaccende la speranza granata al 70esimo; a quel punto il Torino, reso più offensivo dai cambi di D'Aversa, ci crede e assedia l'Inter: il Var coglie un tocco di braccio di Carlos Augusto che porta al rigore trasformato in modo perfetto da Vlasic. L'ultima occasione è per i nerazzurri, ma il rasoterra di Zielinski finisce fuori di poco. Il toro festeggia la salvezza aritmetica.