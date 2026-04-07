Volata scudetto, a inseguire l'Inter è rimasto solo il Napoli; calendari a confronto

Volata scudetto, a inseguire l'Inter è rimasto solo il Napoli; calendari a confronto

Volata scudetto, a inseguire l'Inter è rimasto solo il Napoli; calendari a confronto Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

07 aprile 2026, ore 10:06

Sette punti a sette giornate dalla fine sono comunque un vantaggio rassicurante per i nerazzurri. A Chivu bastano 15 punti, Conte comunque ci prova

CORTO MUSO

Battendo di misura il Milan al culmine di una partita bloccata, il Napoli di fatto si è assicurato un posto nella Champions della prossima stagione e si è regalato la possibilità di credere nella rimonta scudetto. E’ stata una gara con poco spettacolo e poche occasioni, l’ha decisa un episodio a dieci minuti dalla fine. Antonio Conte l’ha vinta con i cambi, Allison Santos avvia l’azione che porta al gol di Politano. Massimiliano Allegri è stato ancora una volta troppo attendista, ha cercato la svolta offensiva solo dopo essere andato sotto, ma a quel punto era tardi.

IL SOGNO DI NAPOLI

Sette punti a sette giornate dalla fine rappresentano un vantaggio rassicurante per l’Inter, soprattutto alla luce del ritorno di Lautaro Martinez e della prestazione convincente dei nerazzurri sabato contro la Roma. Ma crederci non costa nulla: Antonio Conte sta recuperando quei titolari che gli sono mancati durante il campionato, è reduce da cinque vittorie consecutive e davanti a sé ha un calendario non impossibile. L’Inter domenica prossima giocherà a Como, tappa non banale. Poi avrà impegni meno gravosi, almeno sulla carta.

VOLATA CHAMPIONS

Il Milan ha dovuto rinunciare ad ambizioni tricolori, la Champions resta alla portata, con sei punti di margine sulla Juventus, che è quinta staccata di una sola lunghezza da un Como che ieri ha rallentato, facendosi fermare sullo 0-0 a Udine. I bianconeri hanno invece battuto il Genoa 2-0 in una partita double face: bianconeri belli e dominatori nel primo tempo, bloccati e impauriti nella ripresa. Lo stesso Spalletti si è detto disorientato da questo cambio di atteggiamento, peraltro non è un inedito. In zona Champions, la sconfitta di Milano ha abbassato le possibilità della Roma, che comunque è a soli quattro punti dal quarto posto.

CALENDARI A CONFRONTO

Ma vediamo il calendario di Inter e Napoli in queste ultime sette giornate: entrambe dovranno andare a Como, l’insidia più grossa; poi dovranno affrontare almeno una squadra impegnata nella volata salvezza. I nerazzurri avranno Como in trasferta, Cagliari in casa, Torino in trasferta, Parma in casa, Lazio in trasferta, Verona in casa e Bologna in trasferta. I partenopei dovranno affrontare: Parma in trasferta, Lazio e Cremonese in casa, Como in trasferta, Bologna in casa, Pisa in trasferta e Udinese in casa. All'Inter servono in totale 15 punti: con il Napoli che le vince tutte, i nerazzurri si possono permettere due sconfitte, o tre pareggi, o un pareggio e una sconfitta. 


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Questi i risultati della domenica: Lazio-Milan 1-0, Como-Roma 2-1, Sassuolo-Bologna 0-1, Verona-Genoa 0-2, Pisa-Cagliari 3-1. Posticipo del lunedì sarà lo spareggio salvezza Cremonese-Fiorentina