Tennis, Internazionali BNL d'Italia, ecco cosa è successo nel primo giorno di qualificazioni

Tennis, Internazionali BNL d'Italia, ecco cosa è successo nel primo giorno di qualificazioni

Tennis, Internazionali BNL d'Italia, ecco cosa è successo nel primo giorno di qualificazioni Photo Credit: ANSA/ROBERTO RAMACCIA

Tommaso Angelini

04 maggio 2026, ore 21:10

Tanti gli italiani e le italiane in campo sulla terra rossa del Foro Italico che hanno provato a conquistare un posto per il turno successivo dell'ATP romano

IL TABELLONE SINGOLARE MASCHILE

Nel tabellone maschile, riflettori puntati su Andrea Pellegrino, protagonista di una prestazione solida e senza passaggi a vuoto. Il pugliese prende subito in mano le operazioni, spingendo con continuità da fondo e affidandosi a un servizio efficace che gli consente di tenere sempre il controllo dei propri turni di battuta. Il risultato è una vittoria rapida, costruita con autorità e senza concedere spazio all’avversario. Un successo che lo proietta all’ultimo ostacolo prima del tabellone principale. Più combattuto, ma forse ancora più significativo, il successo di Federico Bondioli. Il giovane romagnolo firma una rimonta di carattere, dimostrando personalità nei momenti decisivi. Dopo aver perso il primo set, resta dentro la partita con tenacia, fino a salvare un match point nel tie-break del secondo parziale. Da lì cambia l’inerzia: cresce la fiducia, aumenta la qualità dei colpi e arriva una vittoria che certifica il suo potenziale. Per lui ora una sfida decisiva che può valere l’ingresso tra i grandi. Non riesce invece a completare l’opera Stefano Travaglia, che dopo un buon avvio vede sfumare il match alla distanza. Il marchigiano parte con decisione, ma nel momento chiave perde lucidità e subisce il ritorno dell’avversario. Stesso destino per Jacopo Vasamì, penalizzato dalla minore esperienza, e per Lorenzo Carboni e Juan Cruz Martin Manzano, entrambi protagonisti di prove generose ma non sufficienti per proseguire il cammino.

IL TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE

In campo femminile arrivano invece segnali molto positivi. La copertina è per Noemi Basiletti, che firma una delle vittorie più importanti della sua giovane carriera. La livornese gioca con coraggio e lucidità, superando un’avversaria più alta in classifica grazie a un tennis concreto e ben gestito nei momenti cruciali. Ora la attende l’ultimo passo verso il main draw. Sorride anche Federica Urgesi, che al termine di una battaglia lunga e intensa trova il guizzo decisivo nei punti finali. Una vittoria costruita con pazienza e determinazione, che la proietta verso una sfida ancora più impegnativa. Si fermano invece Giorgia Pedone, Marta Lombardini, Samira De Stefano e Beatrice Ricci, tutte eliminate al primo turno nonostante momenti di buona qualità. Il bilancio complessivo resta comunque incoraggiante: tra conferme e nuove promesse, il tennis italiano dimostra profondità e capacità di competere. Ora l’attenzione si sposta sugli ultimi match delle qualificazioni, dove gli azzurri cercheranno di conquistare un posto nel tabellone principale e continuare a far sognare il pubblico di casa.

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