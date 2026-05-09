Tennis, Internazionali BNL d'Italia: esordio ok per Sinner sul Centrale. Eliminate Paolini e Sabalenka





BUONA LA PRIMA PER SINNER, OFNER BATTUTO IN DUE SET

Esordio convincente per Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia. Il numero uno del mondo ha superato senza particolari difficoltà l’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3 6-4, conquistando l’accesso al terzo turno dopo poco più di novanta minuti di gioco. Una prestazione solida e autoritaria quella dell’altoatesino, apparso sempre in controllo della sfida grazie a un servizio impeccabile e a una gestione lucida dei momenti decisivi. Sinner non ha concesso alcuna palla break e ha sfruttato al meglio le occasioni create in risposta, trovando un break per set sufficiente per indirizzare il match. Con questo successo l’azzurro raggiunge quota 29 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, eguagliando la striscia firmata da Roger Federer e avvicinandosi al record storico di Novak Djokovic.





VINCONO ANCHE COBOLLI, BELLUCCI E PELLEGRINO

Applausi e spettacolo sulla SuperTennis Arena per la straordinaria prova di Mattia Bellucci, che conquista il terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia superando in rimonta l’argentino Tomás Martín Etcheverry con il punteggio di 5-7 6-2 6-3. Dopo un avvio complicato, segnato da qualche esitazione e da un break subito, il 24enne lombardo ha cambiato completamente volto al match, scegliendo una strategia più lucida e offensiva. Bellucci ha smesso di forzare immediatamente lo scambio, preferendo costruire il punto con variazioni continue, accelerazioni improvvise e frequenti discese a rete che hanno mandato fuori giri il potente ma prevedibile tennis dell’avversario. Una prestazione di grande personalità che ha acceso il pubblico del Foro Italico, trascinato dall’entusiasmo e dalla qualità del tennis espresso dal giocatore di Busto Arsizio. Grande prova anche di Flavio Cobolli agli Internazionali BNL d’Italia, dove il romano conquista per la prima volta in carriera il terzo turno grazie al successo sul francese Terence Atmane per 7-6(1) 6-3. Sostenuto dal pubblico del Foro Italico, il numero 12 del ranking mondiale ha gestito con lucidità i momenti decisivi del match, annullando un set point nel primo parziale e dominando poi il tie-break con personalità e aggressività. Dopo un avvio equilibrato, Cobolli ha preso progressivamente il controllo della sfida grazie a un diritto incisivo e a una maggiore solidità tattica, costringendo il mancino francese a rincorrere senza trovare soluzioni efficaci. Per un posto agli ottavi se la vedrà contro l’argentino Thiago Agustín Tirante. Accede al terzo turno, con un po' di fortuna anche Andrea Pellegrino, al debutto assoluto a livello Masters 1000, affronterà lo statunitense Frances Tiafoe. Il suo avversario, Arthur Fils si è ritirato dopo soli 14 minuti di gioco a causa di un infortunio.





PAOLINI ELIMINATA, OUT ANCHE SABALENKA

Si ferma al terzo turno il cammino di Jasmine Paolini agli Internazionali BNL d’Italia. La tennista toscana, campionessa in carica e protagonista di una striscia vincente di sette incontri consecutivi al Foro Italico, è stata eliminata dalla belga Elise Mertens al termine di una sfida intensa e combattuta, chiusa con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-3 dopo quasi due ore e quarantacinque minuti di gioco. Decisivi, nell’economia del match, i tre match-point non concretizzati da Paolini nel dodicesimo game del secondo set, occasione che avrebbe potuto cambiare l’esito dell’incontro. Amareggiata ma lucida nell’analisi, l’azzurra ha riconosciuto i meriti dell’avversaria, sottolineando però una gestione poco efficace dei momenti chiave. La sconfitta avrà conseguenze anche sul ranking mondiale, con l’uscita dalla top ten ormai imminente, anche se Paolini ha evidenziato i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane, ribadendo la volontà di ripartire dalle sensazioni positive avute in campo davanti al pubblico romano. La sorpresa di giornata nel tabellone femminile è stata sicuramente la sconfitta della numero 1 del mondo Sabalenka, sconfitta 2 set 1 in rimonta contro la rumena Sorana Cirstea.