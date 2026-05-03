Formula 1, oggi si corre il Gp di Miami, in pole Kimi Antonelli, ieri Lando Norris ha vinto la Sprint

Formula 1, oggi si corre il Gp di Miami, in pole Kimi Antonelli, ieri Lando Norris ha vinto la Sprint

Formula 1, oggi si corre il Gp di Miami, in pole Kimi Antonelli, ieri Lando Norris ha vinto la Sprint Photo Credit: ANSA/SHAWN THEW

Sergio Gadda

03 maggio 2026, ore 08:00

Il pilota emiliano della Mercedes conquista la terza partenza al palo di fila; doppietta Mercedes nella sprint, con Norris e Piastri, terzo Leclerc su Ferrari

Dopo più di  un mese di astinenza, causa annullamenti dei Gp di Arabia Saudita e Barhain, causa guerra nel Golfo persico, oggi torna la Formula 1. Si corre il Gp di Miami, negli Stati Uniti.  Kimi Antonelli conquista la pole position. Sulla sua Mercedes ha preceduto l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'27"964) e al monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1'28"143). Quarta piazza per il vincitore della sprint, l'inglese della  McLaren Lando Norris (1'28"183) che si lascia alle spalle i connazionali George Russell (1'28"197) con la Mercedes e Lewis Hamilton (1'28"319) con la Ferrari e il compagno di scuderia, l'australiano Oscar Piastri (1'28"500). A completare la top ten l'argentino dell'Alpine Franco Colapinto (1'28"762), e i francesi Isack Hadjar (1'28"789) con Red Bull e Pierre Gasly (1'28"810) al volante dell'Alpine. Sul Gran premio incombe il rischio pioggia e le previsioni non sono promettenti. La Fia, la federazione internazionale, sta monitorando attentamente la situazione ed ha predisposto un piano d'emergenza per ridurre al minimo le interruzioni in pista. In queste ore viene valutata anche a possibilità di spostare la gara sul circuito di Interlagos. Di certo, in caso di pioggia, i piloti non potranno attivare la modalità "boost" per agevolare i sorpassi sul bagnato. Sarà limitata anche la modalità Straight line, che prevede per i piloti l'apertura delle ali nelle zone previste. sarà attivata solo parzialmente. Non resta che attendere. Il via alla gara alle ore 22 (italiana).  Si parte con questa griglia di partenza: 

1. Antonelli (Mercedes) 1'27"798 2. Verstappen (Red Bull) 1'27"964 3. Leclerc (Ferrari) 1'28"143 4. Norris (McLaren) 1'28"183 5. Russell (Mercedes) 1'28"197 6. Hamilton (Ferrari) 1'28"319 7. Piastri (McLaren) 1'28"500 8. Colapinto (Alpine) 1'28"762 9. Hadjar (Red Bull) 1'28"789 10. Gasly (Alpine) 1'28"810 11. Hülkenberg (Audi) 1'29"439 12. Lawson (Racing Bulls) 1'29"499 13. Bearman (Haas) 1'29"567 14. Sainz (Williams) 1'29"568 15. Ocon (Haas) 1'29"772 16. Albon (Williams) 1'29"946 17. Lindblad (Racing Bulls) 1'30"133 18. Alonso (Aston Martin) 1'31"098 19. Stroll (Aston Martin) 1'31"164 20. Bottas (Cadillac) 1'31"629 21. Perez (Cadillac) 1'31"967 22. Bortoleto (Audi) 1'33"737.

"Questa pole è dedicata ad Alex Zanardi che è un nostro amico, le mie condoglianze alla famiglia. Questa è per Alex" ha detto .Kimi Antonelli al termine delle qualifiche. 


La gara Sprint

La gara sprint è stata vinta dal campione del mondo Lando Norris davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Sul podio anche la ferrari di Charles Leclerc. Quarta la Mercedes di Kimi Antonelli , ma il pilota bolognese è stato poi retrocesso di due posizioni per  irregolarità. Antonelli è stato penalizzato per track limits , ovvero per aver superato più volte le linee bianche del tracciato. Quindi quarto posto per George Russell, quinta la Red Bull di Max Verstappen. Settima l'altra Rossa di Lewis Hamilton. per quanto riguarda la classifica piloti, Antonelli resta in testa con 77 punti, secondo a 66 il compagno di squadra Russel. Seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton con 55 e 43 punti. Quinto Norris a 33, sesto Piastri a 28. Verstappen, con 15 punti, è nono.

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