Motogp, Marc Marquez vince la gara sprint del Gp della Repubblica Ceca

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Repubblica Ceca, 12esima tappa del Mondiale MotoGP 2025. La sua Ducati è rimasta sotto investigazione per diversi minuti per un presunto errore della pressione degli pneumatici. Lo spagnolo, a cui erano bastate una manciata di curve per scalzare Bagnaia dalla prima posizione e mettersi al comando della corsa, aveva anche rallentato per farsi sorpassare da Pedro Acosta e tenere sotto controllo la gomma anteriore, ma al penultimo giro ha deciso di rompere gli indugi e tagliare il traguardo per primo. Sul podio con lui la Ktm ufficiale di Acosta e quella del team Tech 3 di un super Enea Bastianini, rientrato alla grande dopo il virus intestinale che lo aveva costretto al saltare il weekend del Sachsenring. Solo 7° invece il poleman Bagnaia, anche lui costretto a rallentare per lo stesso motivo di Marc ma poi rimasto invischiato nel gruppone. Così Marquez al termine della gara: "Ero estremamente al limite con la pressione delle gomme. Quando mi sono accorto del problema ho deciso di aspettare Acosta per aumentare la temperatura delle gomme. Nel momento in cui sono stato sicuro di essere in regola sono tornato a spingere. Abbiamo un riferimento al 'dashboard' per la pressione delle gomme e ho visto che eravamo sotto. In scia di un pilota la pressione sale e ho dovuto aspettare Acosta. Ieri non abbiamo girato su asciutto e oggi l'asfalto nuovo ha dato tante difficoltà agli ingegneri nel bilanciamento della moto".