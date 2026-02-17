Linsday Vonn è tornata negli Stati Uniti

«Non sono ancora in grado di alzarmi, ma essere a casa è fantastico. Sto lentamente tornando alla vita, alle cose essenziali e alle cose semplici della vita che contano di più. Sono grata agli amici, alla famiglia, alla mia squadra e a tutto il personale medico che mi sta aiutando a tornare me stessa. Sorridete. Ridete. Amate" ». Con un messaggio sui suoi social la 41enne americana ha fatto il punto sulle sue condizioni. La Vonn è tornata a casa, in Colorado, nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, dove dovrà subire un nuovo intervemto e proseguirà con la riabilitazione dopo i quattro interventi chirurgici a cui è stata sottoposta a Treviso per ridurre le fratture rimediate nella cauta in discesa libera. Il drammatico incidente era avvenuto domenica scorsa durante la discesa olimpica: Vonn, già infortunata per la rottura di un legamento crociato, aveva riportato la frattura alla tibia dopo soli 12 secondi di gara. La campionessa, cinque stagioni dopo il ritiro, era tornata a sciare in Coppa del Mondo sognando una Olimpiade da protagonista, ma il sogno si è interrotto bruscamente. Il padre aveva ammesso che la carriera sportiva di Lindsey, almeno a questi livelli, si è ormai conclusa. Nonostante la delusione, la sciatrice ha voluto ringraziare tutti i suoi sostenitori: «Grazie per empatia, amore e supporto. Non siate tristi e continuate a lottare, perché è quello che io sto facendo e che continuerò a fare. Sempre».