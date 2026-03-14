Formula 1, Sprint in Cina: Russell vince davanti alle Ferrari. Antonelli conquista la pole

LA SPRINT RACE LA VINCE RUSSELL

Il fine settimana del Chinese Grand Prix si apre con una gara Sprint ricca di spettacolo e con la Ferrari protagonista, capace di piazzare entrambe le monoposto sul podio. Sul circuito di Shanghai, però, a conquistare la vittoria è ancora una volta George Russell, che dopo il successo nel round inaugurale della stagione si impone anche nella corsa breve del secondo appuntamento del mondiale. Il pilota della Mercedes, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando per tutta la gara gestendo senza particolari difficoltà il ritmo e contenendo il ritorno delle due vetture di Maranello. Alle sue spalle hanno infatti chiuso Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagonisti di una prova solida che conferma i progressi della scuderia italiana dopo il buon avvio stagionale.

COME È ANDATA LA SPRINT?

La gara ha subito preso una piega complicata per Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento italiano della Mercedes, scattato dalla seconda posizione in griglia, ha avuto problemi al momento dello start e ha perso diverse posizioni. Nel corso della Sprint è poi arrivata anche una penalità per un contatto con Isack Hadjar, episodio che ha ulteriormente compromesso la sua corsa. Antonelli ha comunque tagliato il traguardo in quinta posizione. Davanti a lui ha chiuso Lando Norris, portacolori della McLaren, mentre il suo compagno di squadra Oscar Piastri ha terminato in sesta piazza. A completare la zona punti sono stati Liam Lawson con la Racing Bulls e Oliver Bearman con la Haas F1 Team. Deludente invece la prova della Red Bull Racing, con Max Verstappen rimasto fuori dalla zona punti dopo aver concluso soltanto al nono posto sul tracciato cinese.