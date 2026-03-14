Formula 1, Sprint in Cina: Russell vince davanti alle Ferrari. Antonelli conquista la pole

14 marzo 2026, ore 10:32
Russell trionfa nella Sprint di Shanghai davanti a Leclerc e Hamilton. Antonelli penalizzato chiude quinto ma si riscatta con la prima pole in carriera
LA SPRINT RACE LA VINCE RUSSELL
Il fine settimana del Chinese Grand Prix si apre con una gara Sprint ricca di spettacolo e con la Ferrari protagonista, capace di piazzare entrambe le monoposto sul podio. Sul circuito di Shanghai, però, a conquistare la vittoria è ancora una volta George Russell, che dopo il successo nel round inaugurale della stagione si impone anche nella corsa breve del secondo appuntamento del mondiale. Il pilota della Mercedes, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando per tutta la gara gestendo senza particolari difficoltà il ritmo e contenendo il ritorno delle due vetture di Maranello. Alle sue spalle hanno infatti chiuso Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagonisti di una prova solida che conferma i progressi della scuderia italiana dopo il buon avvio stagionale.
COME È ANDATA LA SPRINT?
La gara ha subito preso una piega complicata per Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento italiano della Mercedes, scattato dalla seconda posizione in griglia, ha avuto problemi al momento dello start e ha perso diverse posizioni. Nel corso della Sprint è poi arrivata anche una penalità per un contatto con Isack Hadjar, episodio che ha ulteriormente compromesso la sua corsa. Antonelli ha comunque tagliato il traguardo in quinta posizione. Davanti a lui ha chiuso Lando Norris, portacolori della McLaren, mentre il suo compagno di squadra Oscar Piastri ha terminato in sesta piazza. A completare la zona punti sono stati Liam Lawson con la Racing Bulls e Oliver Bearman con la Haas F1 Team. Deludente invece la prova della Red Bull Racing, con Max Verstappen rimasto fuori dalla zona punti dopo aver concluso soltanto al nono posto sul tracciato cinese.
LE QUALIFICHE
Le emozioni non sono finite con la Sprint. Nelle qualifiche per la gara principale del Gran Premio è arrivata infatti una sorpresa: la pole position è andata proprio ad Antonelli. Il giovane pilota della Mercedes ha firmato il miglior tempo conquistando la prima partenza al palo della sua carriera in Formula 1. Accanto a lui scatterà Russell, rallentato nel finale delle qualifiche da un problema tecnico che gli ha impedito di migliorare ulteriormente il proprio tempo. Subito dietro le due Mercedes partiranno le Ferrari di Leclerc e Hamilton, pronte a inserirsi nella lotta per la vittoria. Terza fila invece per le due McLaren di Norris e Piastri, mentre alle loro spalle si è piazzata l’Alpine F1 Team di Pierre Gasly. Ancora una qualifica difficile per Verstappen, che non è riuscito ad andare oltre l’ottava posizione. Il quadro che emerge a Shanghai suggerisce un campionato molto equilibrato, con Mercedes e Ferrari pronte a giocarsi la leadership mentre McLaren e Red Bull cercano ancora il giusto passo per rientrare nella lotta per le posizioni di vertice.
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