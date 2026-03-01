MotoGp, Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Thailandia

MotoGp, Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Thailandia

MotoGp, Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Thailandia Photo Credit: EPA/RUNGROJ YONGRIT

Tommaso Angelini

01 marzo 2026, ore 11:36

Il pilota italiano dell'Aprilia conquista il primo posto nella gara d'esordio della stagione. Sul podio anche Acosta e Raul Fernandez, mentre Marc Marquez si ritira nel finale dopo una foratura. Nono Bagnaia

Il caldo di Buriram ha inaugurato una stagione che promette scintille. Sul circuito thailandese è andato in scena un fine settimana ad alta tensione, con gerarchie già messe in discussione e un equilibrio tecnico che lascia immaginare un Mondiale più combattuto rispetto al passato. A imporsi nel Gran Premio della Thailandia è stato Marco Bezzecchi, autore di una prova solida e senza sbavature che lo proietta tra i candidati più credibili alla corsa iridata.

LA GARA

Dopo la caduta nella Sprint del sabato, quando era in testa, il pilota riminese ha saputo reagire con maturità. In gara è scattato bene dalla griglia, ha preso il comando nelle prime fasi e non lo ha più ceduto. La sua Aprilia Racing si è dimostrata bilanciata e veloce, soprattutto nella gestione del passo. Bezzecchi ha costruito un margine rassicurante e lo ha amministrato senza correre rischi inutili, segno di una consapevolezza nuova. A fine corsa ha parlato di riscatto e di lavoro di squadra, ringraziando il box e chi lo ha seguito dall’Italia all’alba. Alle sue spalle si è acceso il confronto tra Pedro Acosta e Marc Marquez, già protagonisti il giorno prima. Sorpassi, incroci di traiettorie e staccate al limite hanno animato la parte centrale della gara, fino al colpo di scena: a pochi giri dal termine, la Ducati di Marquez è stata rallentata da una foratura che lo ha costretto al ritiro. Un episodio che ha privato il pubblico di un finale incandescente e che ha pesato anche sulla classifica generale. Acosta, al contrario, ha confermato una maturità sorprendente. Il talento spagnolo della KTM ha saputo dosare le energie e soprattutto preservare gli pneumatici in condizioni climatiche estreme. Il secondo posto in gara, unito al successo nella Sprint, gli consente di guidare la graduatoria piloti dopo il primo round. Entusiasmo sì, ma senza eccessi: a fine gara ha invitato il team a restare concentrato, consapevole che la strada è ancora lunghissima.

COMPATTEZZA APRILIA, RIFLESSIONI DUCATI

La nota più incoraggiante del weekend, però, riguarda la compattezza di Aprilia. Oltre al successo di Bezzecchi, il team di Noale ha piazzato Raul Fernandez sul podio al termine di un finale arrembante, dimostrando competitività su più moto. Buoni segnali anche da Jorge Martin e Ai Ogura, entrambi nelle posizioni di vertice. Un pacchetto tecnico efficace, capace di adattarsi alle caratteristiche del tracciato thailandese e di mettere pressione alla concorrenza. In casa Ducati il bilancio è più complesso. Al di là dell’imprevisto che ha fermato Marquez, la squadra di Borgo Panigale non è apparsa dominante come in altre occasioni. Fabio Di Giannantonio ha limitato i danni con un sesto posto, mentre Francesco Bagnaia ha vissuto un’altra domenica difficile, chiudendo lontano dalle prime posizioni e senza mai dare l’impressione di poter lottare per il podio. Un avvio in salita per il campione italiano, chiamato a ritrovare rapidamente ritmo e fiducia. Più indietro le altre case: Honda resta in affanno, con risultati lontani dalle ambizioni, e Yamaha fatica a inserirsi nella lotta che conta. Il campionato, tuttavia, è appena cominciato e i valori potrebbero cambiare su piste diverse.

LA CLASSIFICA PILOTI

La classifica racconta di un avvio equilibrato: Acosta davanti, Bezzecchi subito a inseguire, con Fernandez e gli altri piloti Aprilia pronti ad approfittare di ogni occasione. Dopo la tappa asiatica, il circus si concederà una breve pausa prima di volare in Sud America per il prossimo appuntamento in Brasile.


Argomenti

aprilia
bagnaia
bezzecchi
ducati
marquez
Motogp

Gli ultimi articoli di Tommaso Angelini

Mostra tutti
  • Israele e Usa attaccano l’Iran: missili e raid colpiscono obiettivi militari e civili

    Israele e Usa attaccano l’Iran: missili e raid colpiscono obiettivi militari e civili

  • Arte e musica salutano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in una notte magica

    Arte e musica salutano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in una notte magica

  • Olimpiadi Milano-Cortina, Doppietta storica nello ski cross e bronzo di Giovannini

    Olimpiadi Milano-Cortina, Doppietta storica nello ski cross e bronzo di Giovannini

  • Olimpiadi Milano-Cortina 2026, bronzo per l'Italia nella staffetta mista maschile

    Olimpiadi Milano-Cortina 2026, bronzo per l'Italia nella staffetta mista maschile

  • Calcio, la Fiorentina dilaga contro lo Jagiellonia, bene il Bologna contro il Brann

    Calcio, la Fiorentina dilaga contro lo Jagiellonia, bene il Bologna contro il Brann

  • Donald Trump lancia il Board of Peace tra Iran, Gaza e nuovi equilibri diplomatici globali

    Donald Trump lancia il Board of Peace tra Iran, Gaza e nuovi equilibri diplomatici globali

  • Stati Uniti-Iran, cresce la tensione nel Golfo Persico: forze militari schierate e diplomazia al bivio decisivo

    Stati Uniti-Iran, cresce la tensione nel Golfo Persico: forze militari schierate e diplomazia al bivio decisivo

  • Olimpiadi Milano-Cortina, giornata senza medaglie per l'Italia Team

    Olimpiadi Milano-Cortina, giornata senza medaglie per l'Italia Team

  • Olimpiadi Milano-Cortina, i risultati degli italiani in gara

    Olimpiadi Milano-Cortina, i risultati degli italiani in gara

  • Olimpiadi di Milano-Cortina, Brignone e Vittozzi d’oro, fondo di bronzo e argento nel cross: Italia da record ai Giochi

    Olimpiadi di Milano-Cortina, Brignone e Vittozzi d’oro, fondo di bronzo e argento nel cross: Italia da record ai Giochi

Formula 1, Max Verstappen non perdona e vince il Gran Premio del Giappone, secondo e terzo posto per le McLaren

Formula 1, Max Verstappen non perdona e vince il Gran Premio del Giappone, secondo e terzo posto per le McLaren

L'olandese, campione del mondo con la Red Bull, si prende la prima posizione sul circuito di Suzuka, davanti a Piastri e Norris. Quarto Charles Leclerc su Ferari, mentre Hamilton sull'altra Rossa chiude settimo

Polonia: muore Matteo Doretto campione italiano junior di rally 2024, il copilota Pellegrino in buone condizioni

Polonia: muore Matteo Doretto campione italiano junior di rally 2024, il copilota Pellegrino in buone condizioni

La macchina dell'equipaggio italiano è uscita di strada durante i test pregara dell'81esimo rally di Polonia, Moretto si è trascinato fuori dall'auto ma è spirato subito dopo

F1, Oscar Piastri vince il Gran Premio d'Olanda davanti a Verstappen ed Hadjar

F1, Oscar Piastri vince il Gran Premio d'Olanda davanti a Verstappen ed Hadjar

L'austrailiano della Mclaren ha condotto dall'inizio alla fine, ritirato il rivale per il mondiale Lando Norris e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton