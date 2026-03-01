MotoGp, Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Thailandia

Il caldo di Buriram ha inaugurato una stagione che promette scintille. Sul circuito thailandese è andato in scena un fine settimana ad alta tensione, con gerarchie già messe in discussione e un equilibrio tecnico che lascia immaginare un Mondiale più combattuto rispetto al passato. A imporsi nel Gran Premio della Thailandia è stato Marco Bezzecchi, autore di una prova solida e senza sbavature che lo proietta tra i candidati più credibili alla corsa iridata.

LA GARA

Dopo la caduta nella Sprint del sabato, quando era in testa, il pilota riminese ha saputo reagire con maturità. In gara è scattato bene dalla griglia, ha preso il comando nelle prime fasi e non lo ha più ceduto. La sua Aprilia Racing si è dimostrata bilanciata e veloce, soprattutto nella gestione del passo. Bezzecchi ha costruito un margine rassicurante e lo ha amministrato senza correre rischi inutili, segno di una consapevolezza nuova. A fine corsa ha parlato di riscatto e di lavoro di squadra, ringraziando il box e chi lo ha seguito dall’Italia all’alba. Alle sue spalle si è acceso il confronto tra Pedro Acosta e Marc Marquez, già protagonisti il giorno prima. Sorpassi, incroci di traiettorie e staccate al limite hanno animato la parte centrale della gara, fino al colpo di scena: a pochi giri dal termine, la Ducati di Marquez è stata rallentata da una foratura che lo ha costretto al ritiro. Un episodio che ha privato il pubblico di un finale incandescente e che ha pesato anche sulla classifica generale. Acosta, al contrario, ha confermato una maturità sorprendente. Il talento spagnolo della KTM ha saputo dosare le energie e soprattutto preservare gli pneumatici in condizioni climatiche estreme. Il secondo posto in gara, unito al successo nella Sprint, gli consente di guidare la graduatoria piloti dopo il primo round. Entusiasmo sì, ma senza eccessi: a fine gara ha invitato il team a restare concentrato, consapevole che la strada è ancora lunghissima.