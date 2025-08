F1, Lando Norris vince il Gp d'Ungheria

La Mclaren di Lando Norris vince il Gran Premio d’Ungheria, quattordicesima gara del mondiale di F1, nono successo per il britannico e il 200esimo per la McLaren, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri ed alla Mercedes di George Russell. Quarta posizione per la Ferrari di Charles Lecerc, che partito dalla pole position ha guidato il Gp per metà gara fino al secondo pit stop, dopo il quale ha iniziato a perdere terreno. Leclerc nella seconda parte di gara ha accusato dei problemi sulla macchina con un crollo dei tempi e delle prestazioni che lo hanno portato fuori dal podio anche con una penalizzazione di 5 secondi. Dietro alla rossa del monegasco si piazza un grande Fernando Alonso con l'Aston Martin, seguito dalla Sauber del brasiliano Gabriel Bortoleto, sesto. In settima posizione ha chiuso l'altra Aston Martin di Lance Stroll che precede il neozelandese Liam Lawson con la Racing Bulls. A chiudere la top ten la Red Bull di Max Verstappen nono e l'altra Mercedes di Kimi Antonelli decimo. Chiude solo 12esima la rossa di Lewis Hamilton.Con questo successo Norris sale a 275punti e avvicina il compagno Piastri, che si porta a 284, in classifica piloti. Ora il circus si ferma per la pausa estiva, si tornerà in pista domenica 31 agosto con il Gran Premio d’Olanda, sulla pista di Zandvoort.