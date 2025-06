La Ferrari vince la 24h di Le Mans

Da oggi il trofeo di Le Mans sarà per sempre nella bacheca Ferrari. Un onore che spetta esclusivamente a chi vince tre edizioni consecutive della 24 Ore sull'iconico circuito francese. L'impresa é riuscita, nella classe Hypercar, alla 499P numero 83 gialla del team AF Corse, condotta da Robert Kubica, ex pilota di F1 e rally, dal cinese Yifei Ye ed al britannico Phil Hanson. Dopo 387 giri Kubica ha tagliato il traguardo entrando nella storia della scuderia di Maranello. Sul podio, terza, anche la 499P n.51 di Giovinazzi-Pier Guidi-Calado. Quarta la n.50 di Fuoco-Molina-Nielsen. Seconda la Porsche Penske di Estre-Vanthoor-Campbell. La Ferrari é stata vicina alla tripletta fino a due ore dal termine, quando la Porsche n.6 le ha strappato il secondo posto. La 499P è la macchina prototipo progettata dalla Ferrari nel 2023 per partecipare alla 24 ore di Le Mans dopo 50 anni di assenza: ha vinto tutte e tre le edizioni disputate da allora. Non succedeva dagli anni Sessanta, quando la Ferrari ne vinse addirittura sei consecutive: tutte le edizioni tra il 1960 e il 1965, prima dell’edizione vinta dalla Ford GT40.