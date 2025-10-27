La Juventus ha esonerato l'allenatore Igor Tudor

La dirigenza bianconera ha deciso di esonerare il tecnico per provare a dare subito una svolta alla stagione dopo gli ultimi risultati negativi. Per Tudor è stata fatale la sconfitta di ieri sera contro la Lazio all'Olimpico, il terzo ko consecutivo dopo il 2-0 di Como e l'1-0 a Madrid in Champions League. Per il momento, contro l'Udinese, la squadra verrà affidata a Massimiliano Brambilla, attuale allenatore della Next Gen, in vista della scelta del sostituto vero e proprio di Tudor. Secondo le ultime indiscrezioni il preferito è Luciano Spalletti, in vantaggio su Roberto Mancini. Anche Raffaele Palladino sarebbe nella lista dei possibili papabili. Un profilo italiano quindi, dopo le ultime scelte, estere, che non hanno pagato in termini di risultati, di Thiago Motta e appunto Tudor. Opzioni estere restano però comunque aperte: Terzic, Rose, Xavi e Southgate.

Subentrato lo scorso marzo a Thiago Motta, Tudor era riuscito a risollevare i bianconeri, portandoli alla quialificazione in Champions League con 5 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta. Poi il convincente inizio di stagione, con 3 vittorie nelle prime 3 in campionato e il pareggio in Champions col Borussia Dortmund. Da li in poi una serie di risultati non convincenti, tre pareggi e due sconfitte in campionato, un pareggio e una sconfitta in Champions, con l'ultima vittoria il 13 settembre contro l'Inter.