Qualificazioni Mondiali, Italia-Norvegia 1-4

A San Siro la Norvegia batte l'Italia 4-1 nell'ultima partita di qualificazione ai mondiali, e chiude il girone da prima a punteggio pieno. Per Gattuso è la prima sconfitta da quando è sulla panchina degli azzurri, che giovedì scopriranno gli avversari degli spareggi che si giocheranno a Marzo. Con questo successo la Norvegia chiude al primo posto il gruppo I a punteggio pieno con 24 punti e si qualifica direttamente per il Mondiale del 2026, dopo un'assenza dal 1998. L'Italia è più motivata e all'8' arriva la prima chance con il cross da destra di Di Lorenzo, ma Pio Esposito viene anticipato di testa, anche se arriva la conclusione di Dimarco che non trova la porta di Nyland. La pressione azzurra è costante e all'11' l'Italia passa avanti: Ryerson sbaglia un controllo in area, si avventa sul pallone Dimarco che serve Pio Esposito che spalle alla porta si gira benissimo e in caduta batte Nyland per l'1-0. E' il terzo gol in Nazionale per l'attaccante dell'Inter. Il primo pericolo dei Norvegesi arriva al 31' con Nusa, che raccoglie la respinta di Mancini e prova la conclusione da fuori che finisce alta sopra la traversa. Al 36' Pio Esposito sfiora il raddoppio di testa, sul cross di Dimarco, ma non trova la porta. La Norvegia rientra in campo nella ripresa con un altro piglio e al 47' sfiora il pareggio: Haaland serve Nusa che apre per Sorloth che cerca la conclusione non trovando la porta di Donnarumma. Al 48' ancora Sorloth protagonista, si accentra sul sinistro e fa partire una conclusione che non va tanto lontana dall'incrocio. L'Italia arretra e la Norvegia pareggia: al 63' Nusa evita Di Lorenzo, doppio passo su Politano e sinistro che batte Donnarumma per l'1-1. Al 72' Nusa vicino al raddoppio ma sulla sua conclusione è pronto Donnarumma. La squadra di Gattuso prova a scuotersi e al 73' Dimarco con il sinistro al volo impegna Nyland sul primo palo. Poi cross per Pio Esposito che prova a girarla dentro, trovando sempre Nyland. L'Italia crolla nel finale sotto i colpi di Haaland. Al 78' sinistro al volo dell'attaccante del City che batte Donnarumma sul servizio di Bobb da sinistra. All'80' Haaland va ancora a segno: anticipa Mancini sull'assist di Thorsby e mette dentro il pallone del 3-1 con il 16esimo gol in queste qualificazioni mondiali in otto partite. All'ultimo affondo al 93' la Norvegia cala il poker con il nuovo entrato Strand Larsen che si invola in contropiede, salta Mancini in area e batte Donnarumma per l'1-4 finale.