Serie A, Lecce-Napoli 0-1, Atalanta-Milan 1-1

Nel primo anticipo della nona giornata di Serie A, il Napoli batte 1-0 il Lecce e consolida la vetta della classifica. Gli azzurri dominano il primo tempo del match, ma non trovano il guizzo vincente. I salentini crescono nella ripresa e hanno anche la ghiotta occasione di passare in vantaggio: al 56' un tocco di mano in area di Juan Jesus viene punito con un calcio di rigore, ma Milinkovic-Savic intercetta il penalty di Camarda . Scampato il pericolo, il Napoli trova il gol da tre punti con un colpo di testa di Anguissa su punizione di Neres al 69'. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Conte, che in attesa della Roma impegnata mercoledì in casa contro il Parma, resta sola in testa alla classifica. Pareggio a Bergamo tra Atalanta e Milan, 1-1. I rossoneri passano al primo affondo, con Ricci che al 4' con un tiro dal limite dell'area leggermente deviato da Ederson sorprende Carnesecchi. L'Atalanta riparte subito a testa bassa, sfiora il pari con Ahanor e poi poco dopo la mezz'ora trova l'1-1 con Lookman, che raccoglie un filtrante di Pasalic e batte Maignan. Nella ripresa Nkunku subentra a Leao nel Milan ma è sempre l'Atalanta a condurre il gioco, sfiorando il gol vittoria nel finale con Zappacosta fermato da una grande parata di Maignan. Quarto pareggio consecutivo in campionato per l'Atalanta, il quinto contando anche quello con lo Slavia Praga, secondo per il Milan dopo il 2-2 di domenica a San Siro contro il Pisa.