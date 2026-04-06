Serie A, Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, Juventus-Genoa 2-0, Napoli-Milan 1-0

Udinese-Como 0-0

Con il pareggio di Udine si interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive del Como, che resta comunque al quarto posto in classifica. Nel primo tempo Atta, Nico Paz e Kamara ci provano ma senza impensierire particolarmente i due portieri. L’estremo difensore friulano si oppone anche al tiro di Douvikas a inizio ripresa, con ambo le squadre che faticano enormemente a mettere in mostra l’ottima qualità dei rispettivi attacchi. Vojvoda ha un'occasione all'87 ma il pallonetto non entra. Il Como sale a quota 58 punti e l’Udinese a 40.





Lecce-Atalanta 0-3

L'Atalanta vince a Lecce e si porta così ad un solo punto dalla Roma ed a -5 dalla zona-Champions. L'Atlanata parte subito forte con Falcone che salva su De Ketelaere, ma non può farci nulla al 28': inserimento di Scalvini ed è 1-0. Krstovic sfiora il bis e i nerazzurri se lo vedono annullare nei primi minuti della ripresa, per il fuorigioco di Ederson, ma colpiscono al 59': segna proprio l'ex Krstovic, ancora sull'assist di De Ketelaere, e poi il subentrante Raspadori con un gran tiro dal limite al 72' firma lo 0-3. Lecce sempre terzultimo con 27 punti, insieme alla Cremonese.





Juventus-Genoa 2-0

La Juventus batte 2-0 il Genoa in casa e si porta ad un solo punto dal Como e dalla zona Champions League. Juventus in vantaggio al minuto 4: sugli sviluppi di corner Bremer riesce a trovare la deviazione vincente che vale l’1-0. I liguri faticano a gestire le uscite dei loro avversari, e al 17’ che arriva il 2-0: Cambiaso trova la corsa di Conceicao, tocco a rimorchio per McKennie che firma il raddoppio. Lo statunitense sfiora il tris a fine primo tempo, mentre Perin è costretto a uscire all’intervallo. In avvio di ripresa è ancora McKennie ad andare vicino al terzo gol, così come David che colpisce il palo. Al 74’ viene fischiato un calcio di rigore a favore del Genoa, ma dal dischetto Martin viene ipnotizzato da Di Gregorio. La Juventus sale a 57 punti, a -1 dal Como quarto e a +3 sulla Roma. Bloccato a quota 33 il Genoa.





Napoli-Milan 1-0

Il Napoli batte il Milan, centra la quinta vittoria consecutiva in campionato, e scavalca i rossoneri al secondo posto in classifica, a 7 punti dalla capolista Inter. Seconda sconfitta consecutiva in trasferta invece per il Milan, che scivola così a -9 dalla vetta. Al 13' occasione Milan con Pavlovic di testa su calcio di punizione, palla di poco fuori. Dieci minuti dopo tocca al Napoli con Spinazzola mancare di poco la rete con un tiro dalla media distanza. Replica il Milan con Nkunku al 35', anche questo tentativo di sbloccare il match va a vuoto di poco. Nella ripresa è Giovane a sfiorare il vantaggio al 50' con un tiromancino che solo Maignan riesce ad annullare mandando in angolo. Maignan esce male su un calcio d'angolo al 73', la sua respinta viene intercettata da Anguissa che tira altrettanto male, il portiere francese riesce a evitare il gol. La partita si sblocca con l'inserimento al 74' di Politano al posto di Spinazzola, e cinque minuti dopo sigla il vantaggio del Napoli di sinistro al volo grazie al lancio di Olivera. Si arriva al novantesimo senza altre occasioni, ed il Maradona può far festa.



