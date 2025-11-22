Serie A, Cagliari-Genoa 3-3, Udinese-Bologna 0-3, Fiorentina-Juventus 1-1, Napoli-Atalanta 3-1

NAPOLI-ATALANTA 3-1

Il Napoli torna alla vittoria, batte l'Atalanta 3-1 e si riprende, momentaneamente, la testa della classifica. La squadra di Antonio Conte parte forte e passa in vantaggio al 17' con la rete di David Neres, che si ripete al 38' per la doppietta personale. Al 45' arriva anche il 3-0, con il primo gol im maglia azzurra di Lang, gran colpo di testa su corner dal fondo. Nella ripresa l'Atalanta, grazie all'ingresso di Scamacca, che permette ai suoi di alzare moltissimo il baricentro e che accorcia subito le distanze con una splendida girata al volo (53') cambia l'inerzia della partita . La rimonta bergamasca però si ferma lì, nonostante i ripetuti tentativi d'assedio, e per Palladino arriva un immediato ko nel match d'esordio. I nerazzurri restano lontanissimi dall'Europa, mentre i partenopei tornano a fare la voce grossa, in attesa di capire come ridisegneranno la classifica le due sfide cruciali di domenica: Cremonese-Roma e il derby di Milano.

FIORENTINA-JUVENTUS 1-1

Pareggio al Franchi fra Fiorentina e Juventus, con i viola che restano così ancora senza vittorie in questo campionato. Al quarto d'ora il Var toglie un rigore alla Juve, concesso da Doveri per una presunta trattenuta di Pablo Marì su Vlahovic. Gli animi si infiammano e Doveri è costretto a interrompere il match per cori discriminatori nei confronti del 9 bianconero. Dieci minuti più tardi occasionissima per la Fiorentina con Kean che colpisce la traversa dopo un'azione in solitaria. Al 35' occasione per Vlahovic che si libera di Pablo Marì, si invola tutto solo verso De Gea, lo supera ma viene rimontato da Pongracic . Al sesto minuto di recupero si sblocca il match: Juventus in vantaggio con un gran sinistro da fuori area di Kostic che beffa un colpevole De Gea. Dopo 3 minuti dall'inizio della ripresa la Fiorentina pareggia con un tiro dalla distanza di Mandragora che si infila nel sette. Un gol che rianima la Viola, che sfiora poco dopo il raddoppio con un tiro angolato di Kean, deviato in corner da Di Gregorio. All'80' McKennie colpisce di testa da ottima posizione con De Gea che si supera volando sotto la traversa. Nel finale, nonostante gli ingressi di Conceicao, Openda e David la Juve non sfonda e la gara si chiude sull'1-1.





CAGLIARI-GENOA 3-3, UDINESE-BOLOGNA 0-3

Il Genoa si porta in vantaggio al 18' con Vitinha, che controlla in area su assist di Colombo e di destro batte Leali. Al 33', però, ecco il pari dei sardi con Borrelli, che segna con la palla che supera la linea di porta e l'orologio di La Penna che segnala il momentaneo 1-1. Prima dell'intervallo è 2-2 con il botta e risposta tra il gol di Ostigard e quello di Sebastiano Esposito. Nella ripresa al 60' Borrelli fa doppietta e completa la rimonta dei padroni di casa. Alla fine il Genoa pareggia con il gol ro di Martin, un pallonetto beffardo per Caprile che vale il 3-3. l Bologna continua a volare: 3-0 a Udine. Nel primo tempo Ehizibue tocca la palla con il braccio e provoca il rigore fallito da Orsolini, che si fa ipnotizzare da Okoye. Nel secondo tempo Pobega segna l'1-0 e poi sfrutta l'errore in fase di costruzione dal basso di Okoye, che lo serve e col diagonale sinistro fa 0-2. Lo 0-3 è di Bernardeschi, al primo gol in rossoblù.