Serie A, Parma-Pisa 1-0, Bologna-Roma 0-2, Verona-Lecce 0-0

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Serie A, Parma-Pisa 1-0, Bologna-Roma 0-2, Verona-Lecce 0-0 Photo Credit: ansa

Redazione Web

25 aprile 2026, ore 22:43

La Roma vince a Bologna e tiene vivo i sogno Champions, il Parma è matematcamente salvo, pareggio senza reti nella sfida salvezza tra Verona e Lecce

PARMA-PISA 1-0

Al Tardini basta un gol di Nesta Elphege per regalare al Parma una vittoria pesantissima e soprattutto la salvezza matematica. L’1-0 contro il Pisa premia la squadra di Carlos Cuesta al termine di una gara sofferta, decisa solo nel finale, e lascia invece i toscani sempre più vicini alla retrocessione. Nel confronto tra i due allenatori più giovani della Serie A, lo spagnolo Cuesta supera lo svedese Hiljemark grazie a una squadra più cinica nei momenti decisivi. Eppure il primo tempo è quasi tutto di marca ospite: Suzuki deve subito superarsi su Vural, poi il Pisa colpisce addirittura due pali, prima con Akinsamiro e poi con Stojilkovic lanciato in contropiede. Il Parma fatica a costruire gioco offensivo, si affida soprattutto ai calci piazzati e a qualche iniziativa di Bernabè e Nicolussi Caviglia, mentre Pellegrino resta isolato e poco coinvolto. Nella ripresa i ducali alzano il ritmo ma senza creare grandi pericoli, fino alla girandola di cambi che cambia il match. L’ingresso di Almqvist, Sorensen e soprattutto Nesta Elphege si rivela decisivo: proprio da un’azione costruita dai nuovi entrati nasce il gol vittoria del francese, bravo a controllare e battere Semper da pochi passi. È il secondo centro consecutivo da tre punti per l’attaccante, diventato improvvisamente l’uomo simbolo del finale di stagione. Il Pisa accusa il colpo e il Parma sfiora anche il raddoppio con Valeri. Al fischio finale esplode la festa del Tardini: la salvezza è realtà.


BOLOGNA-ROMA 0-2

La Roma vince 2-0 in trasferta a Bologna, conquista tre punti importanti per la corsa alla zona Champions. Al Dall’Ara è il solito Malen a spezzare gli equilibri già al 7’ , dopo un grande recupero palla di Wesley e il supporto decisivo di El Aynaoui. Sempre l’olandese spreca poi la chance per il raddoppio al 26’, mentre Svilar nega il pari a Orsolini alla mezz’ora. El Aynaoui raddoppia nel recupero del primo tempo: Malen contraccambia il favore dell’assist e il marocchino buca nuovamente Ravaglia al 46’. Orsolini colpisce l'ottavo legno in questa stagione, una traversa al 60’, con il Bologna che perde poi Joao Mario per infortunio pochi minuti più tardi. A un quarto d’ora dal termine si rivede in campo Paulo Dybala, fuori dal 25 gennaio scorso e reduce dall'intervento al menisco esterno del ginocchio sinistro. I giallorossi salgono a 61 punti, al quinto posto. Fermo a 48 punti resta invece il Bologna, al secondo ko consecutivo in campionato.


VERONA-LECCE 0-0

Si chiude in parità 0-0 la sfida salvezza tra Verona e Lecce al Bentegodi. Un pareggio che serve a poco ad entrambe le squadre, con i padroni di casa che si portano a 19 punti, lasciando all'ultimo posto il Pisa a 18, mentre il Lecce sale a 29 punti e si porta al quart'ultimo posto a +1 sulla Cremonese. Poche le emozioni al Bentegodi soprattutto nel primo tempo dove è pervalsa la paura La squadra di Di Francesco si fa avanti con Banda che però risulta spesso impreciso. Il Verona risponde con Belghali e Akpa Akpro, decisivo due volte Falcone. Nella ripresa ancora Lecce pericoloso con Banda e Cheddira ma il gol non arriva. Al 92' N'Dri penetra dalla destra e mette al centro per Camarda ma il suo tiro, dopo un primo rimpallo, viene deviato in corner da Nelsson. Infine giallo al 94' con il Verona che va in gol con Edmundsson ma l'arbitro Massa prima convalida e poi richiamato al Var annulla per fallo sul portiere.


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