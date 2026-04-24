Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Witkoff e Kushner volano a Islamabad

Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Witkoff e Kushner volano a Islamabad

Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Witkoff e Kushner volano a Islamabad Photo Credit: Ansa: Will Oliver/Pool

Redazione Web

24 aprile 2026, ore 21:05

Gli inviati di Trump incontreranno il ministro degli Esteri Araghchi

L’inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il genero del tyccon Jared Kushner partiranno domani alla volta del Pakistan per avere colloqui diretti con il ministro degli esteri Araghchi . E’ quanto ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un'intervista a Fox News. Gli iraniani ci hanno chiamato rispondendo all'appello di Trump, e hanno chiesto di avere questo faccia a faccia. Speriamo sia una conversazione produttiva che ci avvicini a un’intesa" ha sottolineato la stessa fonte. Jd Vance resterà a Washington in stand-by. "Il vice presidente aspetterà di vedere se ci sono progressi", ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca. "L'Iran ha la possibilità di fare un buon accordo o colpiremo di nuovo", ha dichiarato il segretario alla Difesa Hegseth in vista del nuovo round di trattative, tra l’altro attaccando gli europei sullo stretto di Hormuz e per avere approfittao della protezione degli Usa. Due funzionari di Teheran hanno riferito che Araghchi, sta portando con sé a Islamabad una risposta scritta a una proposta degli Stati Uniti per un accordo di pace. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, finora a capo del team negoziale dello stato islamico nei colloqui con gli Stati Uniti, non siederà domani al tavolo del confronto. Smentita da Teheran la notizia delle sue dimissioni dalla guida della delegazione negoziale del regime.  


Hegseth si scaglia contro gli europei

"Non contiamo sull'Europa, ma hanno bisogno dello stretto di Hormuz più di quanto ne abbiamo bisogno noi, e devono iniziare a parlare meno e fare meno conferenze eleganti in Europa e mettersi in mare. E' molto più una lotta sua che nostra". E’ quanto ha dichiarato Pete Hegseth durante una conferenza stampa al Pentagono. Il numero uno della Difesa Usa ha accusato Europa e Asia di aver beneficiato per decenni della protezione degli Stati Uni. “Ora il tempo dello scrocco è finito. America e il mondo libero si meritano alleati che sono capaci che sono leali, che comprendono che essere alleati non è una strada a senso unico, ma a doppio senso" ha affermato ancora Pete Hegseth. Il capo del Pentagono ha bollato come chiacchiere inutili le discussioni tra quasi 50 paesi, ospitate la scorsa settimana a Parigi da Francia e Gran Bretagna, su come ristabilire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Sullo stretto di Hormuz Hagseth, rivolgendosi a Teheran, ha aggiunto: “I tentativi dell'Iran di piazzare ulteriori mine in modo sconsiderato e irresponsabile saranno contrastati e costituiscono una violazione del cessate il fuoco".


Argomenti

Iran
negoziati
Pakistan
Usa

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

    Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, si aggiungono al super cast altri straordinari artisti: Gigi D’Alessio, Madame, Geolier, Ernia

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, si aggiungono al super cast altri straordinari artisti: Gigi D’Alessio, Madame, Geolier, Ernia

  • Chiara Petrolini, la mamma che seppellì due figli in giardino, condannata a 24 anni e tre mesi

    Chiara Petrolini, la mamma che seppellì due figli in giardino, condannata a 24 anni e tre mesi

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Pedala e batteria” di Frankie hi-nrg mc con Jovanotti, “Immensamente” di Laura Pausini, “Forte” di nayt, “Stessa direzione” di Paola Iezzi, “La più bella del mondo” di Rocco Hunt e “Mr. Know It

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Pedala e batteria” di Frankie hi-nrg mc con Jovanotti, “Immensamente” di Laura Pausini, “Forte” di nayt, “Stessa direzione” di Paola Iezzi, “La più bella del mondo” di Rocco Hunt e “Mr. Know It All” di Teddy Swims

  • Buon compleanno Vespa! Tante le iniziative per celebrare il motoveicolo mito

    Buon compleanno Vespa! Tante le iniziative per celebrare il motoveicolo mito

  • Booking. com sotto la lente dell'Antitrust per possibili pratiche commerciali scorrette: pronti a collaborare

    Booking. com sotto la lente dell'Antitrust per possibili pratiche commerciali scorrette: pronti a collaborare

  • Consiglio dei ministri Approvato il dfp 2026, Giorgetti sul patto di stabilità serve flessibilità

    Consiglio dei ministri Approvato il dfp 2026, Giorgetti sul patto di stabilità serve flessibilità

  • Fermi i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, ma Donald Trump annuncia di aver esteso la tregua: resta il blocco navale

    Fermi i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, ma Donald Trump annuncia di aver esteso la tregua: resta il blocco navale

  • Castel Maggiore, moglie e marito trovati morti in casa. L'ipotesi di un femminicidio - suicidio

    Castel Maggiore, moglie e marito trovati morti in casa. L'ipotesi di un femminicidio - suicidio

  • Ditonellapiaga presenta a RTL 102.5 il nuovo progetto discografico “Miss Italia”

    Ditonellapiaga presenta a RTL 102.5 il nuovo progetto discografico “Miss Italia”

Artemis II è a due terzi del suo viaggio verso la Luna. Ecco la nuova foto della Terra scattata dallo spazio

Artemis II è a due terzi del suo viaggio verso la Luna. Ecco la nuova foto della Terra scattata dallo spazio

Un'immagine spettacolare, scattata dal comandante della missione, Reid Wiseman. Grande la gioia dei 4 astronauti, tra giornate fatte di esercizio fisico e test

Blocco navale a Hormuz e invio di dragamine, così Trump dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan

Blocco navale a Hormuz e invio di dragamine, così Trump dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan

La Marina Usa intercetterà le navi che pagano il pedaggio, ha dichiarato il presidente Usa

Vigilia dei negoziati tra Usa e Iran in Pakistan, Trump pronto a intensificare gli attacchi contro il regime in caso di fallimento

Vigilia dei negoziati tra Usa e Iran in Pakistan, Trump pronto a intensificare gli attacchi contro il regime in caso di fallimento

Il presidente del parlamento dello stato islamico chiede il cessate il fuoco in Libano prima dell’avvio delle trattative