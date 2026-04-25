Turismo, per il 25 aprile attese più di 4 milioni e mezzo di presenze

È una data storica, una ricorrenza, ma tradizionalmente anche un momento cruciale per l'avvio della stagione turistica in vista dell'estate, anticipando il ponte del 1 maggio. Anche quest'anno il 25 aprile non delude, con circa 4,7 milioni di presenze stimate, nel weekend, nelle strutture ricettive italiane, come emerge da un report realizzato dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti. Il tasso medio di saturazione della ricettività disponibile sui portali online si attesta all'80%. Complice anche il meteo, con giornate prevalentemente soleggiate.





TRA MARE, MONTAGNA E CITTÀ D'ARTE

Le località che registrano maggiori presenze sono quelle montane, seguite dalle città d'arte e dalle zone di mare. Non manca chi sceglierà di spostarsi al lago o nelle località termali, spesso in mezzo alla natura. Dati incoraggianti, seppur l'incertezza che deriva dalle tensioni geopolitiche, con il prezzo dei trasporti in aumento, sembri incidere già sui consumi, con vacanze che si fanno più brevi, maggiore attenzione al budget, e la predilezione per mete vicine, considerate più sicure e facilmente raggiungibili. Tendenze che potremmo ritrovare anche nei prossimi mesi.





LE IMPRESE

In questo scenario, le imprese turistiche e della ristorazione sono già impegnate nella pianificazione della stagione estiva, in particolare nell'organizzazione dei servizi e nel reclutamento del personale. Secondo i dati Unioncamere-ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, su oltre 224mila imprese horeca con dipendenti interpellate, il 36,2% prevede nuove entrate di personale e collaboratori nel trimestre aprile-giugno 2026: in totale 418mila unità, vale a dire oltre 20mila in più rispetto allo stesso periodo del 2025.