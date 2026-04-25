Manifestazione per il 25 Aprile a Roma, feriti con una pistola ad aria marito e moglie

La Procura di Roma attende una prima informativa dalle forze dell'ordine sul ferimento di un uomo e di una donna, nella zona di via delle Sette Chiese, a margine della manifestazione il 25 aprile. L'incartamento potrebbe finire all'attenzione dei pm dell'antiterrorismo. Gli inquirenti potrebbero ipotizzare il reato di lesioni aggravate. I due feriti in mod lieve, marito e moglie, sono già stati ascoltati dagli investigatori. In base ad una prima ricostruzione sono stati colpiti da alcuni piombini esplosi da una pistola ad aria. A sparare sarebbe stato un giovane, a bordo di uno scooter con casco integrale e giacca mimetica. A Milano alla manifestazione per la Festa della Liberazione, a cui hanno partecipato 100mila persone, la Brigata ebraica, duramente contestata dai ProPal, fatta uscire dal corteo dalla Polizia, ha poi raggiunto la Questura. Qui è stata ricevuta dal questore una delegazione, composta tra gli altri dall'ex parlamentare Pd e presidente di Sinistra per Israele Emanuele Fiano il quale ha commentato: Siamo stati cacciati, mai successo in 50 anni”.