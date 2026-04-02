Milano : procede l'inchiesta sull'urbanistica, chieste otto condanne per Torre Milano a via Stresa

Le inchieste sulla gestione urbanistica di Milano avanzano, in particolare il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa, su cui pesa una richiesta di confisca,che potrebbe avvenire nel caso di condanne definitive. La pm di Milano Marina Petruzzella ha chiesto otto condanne.

Le richieste della pm

In particolare, per i reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva, la pm ha chiesto, alla giudice della settima sezione penale Paola Braggion, 2 anni e 4 mesi di arresto e 50 mila euro di ammenda per Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione paesaggio, per gli imprenditori-costruttori Stefano e Carlo Rusconi, per l'ex dirigente della Direzione Urbanistica milanese Franco Zinna e per Gianni Maria Beretta, architetto e progettista.

Sono stati chiesti, poi , due anni di arresto e 30 mila euro di ammenda per Francesco Mario Carrillo e Maria Chiara Femminis e un anno di arresto e 16 mila euro di ammenda per Pietro Ghelfi, tutti e tre ex funzionari dello Sportello unico edilizia di Palazzo Marino. In totale, dunque, per gli otto imputati sono state chieste ammende per quasi 330mila euro.



