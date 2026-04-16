Le ultime due squadre italiane salutano, definitivamente, l'Europa. Aston Villa Bologna finisce 4-0, Fiorentina Crystal Palace termina 2-1

Come abbondantemente annunciato dai risultati delle gare d'andata, il calcio italiano saluta per questa stagione l'Europa: eliminati in Europa League il Bologna e in Conference League la Fiorentina. I rossoblù, che avevano perso per 3 a 1 la gara d'andata al Dall'Ara, sono stati travolti in quella di ritorno per 4 a 0 dagli inglesi dell'Aston Villa. Vittoria platonica invece per la Fiorentina, che al Franchi ha sconfitto per 2 a 1 il Crystal Palace: troppo poco per rimediare alla sconfitta per 3 a 0 a Londra nella gara d'andata.

CHE BATOSTA PER IL BOLOGNA

Non c'è stata partita al Villa Park, dove l'Aston Villa ha passeggiato con un Bologna troppo svagato in difesa. La squadra di Italiano aveva iniziato il match con dei buoni propositi, ma al primo affondo gli inglesi, quarti in classifica in Premier League, hanno sbloccato il risultato al 15' con un'azione da manuale finalizzata da Watkins. Un episodio che ha spento sul nascere le velleità del Bologna, che al 25' ha subito il raddoppio dei padroni di casa con Buendia (grave disattenzione di Miranda), un minuto dopo che il portiere Ravaglia aveva respinto un rigore calciato da Rogers, che poi si è riscattato siglando il gol del 3-0. Nella ripresa, il Bologna ha provato ad accorciare le distanze, ma l'Aston Villa ha segnato anche il quarto gol con Konsa. Troppa la differenza di valori in campo, ma il risultato complessivo di 7 a 1 per gli inglesi, tra andata e ritorno, somiglia da una umiliazione per la squadra rossoblu.