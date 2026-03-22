Motgp, Marco Bezzecchi su Aprilia vince il GP del Brasile

Doppietta Aprilia nel Gran Premio della MotoGp in Brasile. Marco Bezzecchi ha vinto la gara precedendo il compagno di scuderia Jorge Martin. Terzo Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 davanti alla Ducati ufficiale di Marc Marquez.Quinto Ogura seguito da Alex Marquez e Acosta, Aldeguer, Zarco e Fernandez con Pecco Bagnaia che è uscito di scena con una scivolato. . E' la quarta vittoria di fila per Marco Bezzecchi. Bezzecchi è leader del Mondiale, con 11 punti di vantaggio su Martin e 14 su Acosta.