Formula 1, squalifica le McLaren a Las Vegas, Verstappen torna in corsa per il Mondiale

Le luci accecanti di Las Vegas si sono spente lasciando spazio a un finale di giornata che nessuno nel paddock avrebbe immaginato. Quando ormai il podio sembrava consolidato e la notte del Nevada avviata verso i festeggiamenti, è arrivata la decisione che ha cambiato tutto: entrambe le McLaren sono state estromesse dall’ordine d’arrivo per irregolarità tecniche. Un epilogo inaspettato che ha riscritto la classifica del Gran Premio e, soprattutto, ha rimesso in discussione la corsa al titolo quando mancano solo due appuntamenti alla fine della stagione.

LA SQUALIFICA DI NORRIS E PIASTRI

Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente secondo e quarto al traguardo, si sono ritrovati improvvisamente senza punti a causa del fondo non conforme alle norme FIA. La Federazione, dopo controlli effettuati a campione su alcune monoposto, ha ritenuto illegale il plank delle due vetture papaya, decretando una squalifica che pesa come un macigno sulle ambizioni mondiali di Norris. Un verdetto che, al contrario, riapre il cammino di Max Verstappen e dello stesso Piastri, ora entrambi a 24 lunghezze dal britannico quando all’orizzonte ci sono Qatar e Abu Dhabi, con una sprint race che potrebbe ribaltare ancora tutto.