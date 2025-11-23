Formula 1, squalifica le McLaren a Las Vegas, Verstappen torna in corsa per il Mondiale

23 novembre 2025, ore 12:19
La FIA esclude Norris e Piastri per fondo irregolare. Verstappen eredita punti preziosi e il Mondiale si riapre a due gare dal termine. Terzo Antonelli, scalano posizioni anche le Ferrari con Leclerc quarto e Hamilton ottavo
Le luci accecanti di Las Vegas si sono spente lasciando spazio a un finale di giornata che nessuno nel paddock avrebbe immaginato. Quando ormai il podio sembrava consolidato e la notte del Nevada avviata verso i festeggiamenti, è arrivata la decisione che ha cambiato tutto: entrambe le McLaren sono state estromesse dall’ordine d’arrivo per irregolarità tecniche. Un epilogo inaspettato che ha riscritto la classifica del Gran Premio e, soprattutto, ha rimesso in discussione la corsa al titolo quando mancano solo due appuntamenti alla fine della stagione.
LA SQUALIFICA DI NORRIS E PIASTRI
Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente secondo e quarto al traguardo, si sono ritrovati improvvisamente senza punti a causa del fondo non conforme alle norme FIA. La Federazione, dopo controlli effettuati a campione su alcune monoposto, ha ritenuto illegale il plank delle due vetture papaya, decretando una squalifica che pesa come un macigno sulle ambizioni mondiali di Norris. Un verdetto che, al contrario, riapre il cammino di Max Verstappen e dello stesso Piastri, ora entrambi a 24 lunghezze dal britannico quando all’orizzonte ci sono Qatar e Abu Dhabi, con una sprint race che potrebbe ribaltare ancora tutto.
COME È CAMBIATA LA CLASSIFICA FINALE
Sul fronte sportivo, la serata era stata dominata proprio da Verstappen, magistrale nell’imporre il suo ritmo sin dal primo giro. La sua Red Bull ha gestito impeccabilmente gomme e strategia, permettendogli di costruire una vittoria solida, arricchita dal giro più veloce all’ultimo passaggio. Un successo che si è trasformato in un’ancora di salvezza per le residue speranze iridate dell’olandese, ora nuovamente in piena corsa. Con la cancellazione dei risultati delle McLaren, George Russell eredita la seconda posizione, coronando una prova intelligente e costante. Ma a sorprendere è soprattutto il giovane Kimi Antonelli, che sale sul terzo gradino del podio nonostante i cinque secondi di penalità per jump start: una rimonta dal diciassettesimo posto che conferma il suo talento purissimo. La Ferrari di Charles Leclerc, invece, si deve accontentare del quarto posto dopo una gara condizionata da una scelta di pit stop poco efficace. Lewis Hamilton porta a casa punti preziosi risalendo fino all’ottava piazza dopo una notte in salita.
LA GARA
La gara, già intensa di suo, si era decisa in larga parte al via. Norris aveva provato a contenere Verstappen per difendere la pole, ma un ingresso troppo ottimistico alla prima curva lo aveva fatto scivolare dietro Russell, compromettendo subito la sua rincorsa al successo. Con questo scenario, il secondo posto sul podio sarebbe stato una manna per il britannico, portandolo a un passo dal titolo in Qatar. La squalifica, invece, ribalta completamente la sua situazione, lasciandolo improvvisamente vulnerabile. Verstappen, al termine della gara, ha sottolineato quanto questa vittoria sia arrivata in un momento decisivo: gestione delle gomme perfetta, ritmo costante e la sensazione di aver finalmente ritrovato una monoposto in grado di competere per il vertice. Il pilota della Red Bull non ha nascosto che il distacco in classifica resta pesante, ma ha rilanciato: in Qatar darà tutto per mantenere vivo il sogno. Atmosfera ben diversa in casa Ferrari. Leclerc ha parlato di una gara aggressiva, vissuta giro per giro come un’unica lunga qualifica, pur riconoscendo che il potenziale della monoposto non era sufficiente per ambire al podio. Hamilton, dal canto suo, ha espresso il desiderio di regalare un ultimo risultato importante alla squadra prima del finale di stagione.
