Iran e Stati Uniti, mai così vicini alla pace, Teheran all'esame del memorandum inviato da Trump

Ed ora le speranze di pace sono affidate a l memorandum , composto di una sola pagina, che secondo più fonti potrebbe mettere d’accordo Stati Uniti e Iran . Teheran sta esaminando da un paio d’ore il documento, mentre Donald Trump non perde occasione per affidarsi ai social . "I ran accetti intesa e finisce guerra; altrimenti bombe "scrive su Truth i l presidente americano. I Pasdaran : " Sarà possibile il transito sicuro solo con la fine delle minacce ". Lo riportano i media statali, citati da Reuters , nella prima reazione iraniana alla sospensione delle operazioni statunitensi volte ad aiutare le navi bloccate ad attraversare lo Stretto. Axios: Washington e Teheran per il memorandum , attesa risposta in 48 ore . Una nave portacontainer francese è stata "bersaglio di un attacco" nello Stretto: equipaggio ferito Trump: "Supponendo che l'Iran accetti di dare quanto concordato, il che è forse un'ipotesi azzardata, la già leggendaria Epic Fury giungerà al termine e l'efficace Blocco permetterà allo Stretto di Hormuz di essere aperto a tutti, Iran compreso. Se non accetteranno, inizieranno i bombardamenti, che purtroppo saranno di un livello e di un'intensità molto maggiori rispetto a prima. Grazie per l'attenzione alla materia!".

Iran, Pezeshkian su carovita

"Sono consapevole dell'aumento dei prezzi. In parte ciò è dovuto alle variazioni dei prezzi delle materie prime o a questioni legate alla guerra ingiusta di cui tutti sono a conoscenza, ma la speculazione e l'accaparramento sono inaccettabili. Ho chiesto al ministro della Giustizia, in coordinamento con la magistratura, di intervenire con severità contro qualsiasi violazione che minacci la pace sociale". Lo scrive su X il presidente iraniano, Masoud Pezehskian, promettendo azioni per contrastare il carovita.

Hormuz sicuro con la fine delle minacce

La Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha dichiarato che il transito sicuro attraverso lo stretto di Hormuz sarà garantito con la fine delle minacce statunitensi e l'introduzione di nuove procedure. Lo riportano i media statali, citati da Reuters, nella prima reazione dell'Iran alla sospensione delle operazioni statunitensi volte ad aiutare le navi bloccate ad attraversare lo stretto.

Danni e orizzonti economici

La Mezzaluna Rossa iraniana ha subito danni per 129 milioni di dollari a causa degli attacchi israelo-americani. A riferirlo è stato Meysam Afshar, segretario generale della Mezzaluna Rossa iraniana, citato dall'agenzia iraniana Mehr. Afshar ha affermato che le perdite totali stimate ammontano al corrispettivo di 129 milioni di dollari: tre elicotteri della Mezzaluna Rossa sono stati danneggiati, uno dei quali "completamente distrutto". La distruzione del solo elicottero è stimata in circa 19,5 milioni di dollari. Inoltre, 49 veicoli di emergenza hanno subito danni, mentre oltre 56 strutture appartenenti all'organizzazione sono state colpite. La guerra in Medio Oriente sta infliggendo ai Paesi del Golfo il colpo economico più duro dai tempi della pandemia, con prospettive di breve termine in alcuni casi peggiori rispetto alla crisi del Covid. E' quanto emerge da un'analisi di Moody's Analytics e della World Bank, secondo cui il conflitto sta compromettendo i principali motori di crescita della regione. Moody's, si legge sul Wall Street Journal, stima un forte calo dell'attività economica nel secondo trimestre. Il pil del Qatar è atteso in contrazione di circa il 16% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre quello del Kuwait dovrebbe scendere di circa il 12%. Più contenuto, ma comunque significativo, il calo previsto per Arabia Saudita (-4%) ed Emirati Arabi Uniti (-8%), grazie anche alla possibilità per questi due Paesi di reindirizzare parte delle esportazioni petrolifere su oleodotti alternativi.

Peggiora anche il quadro di medio periodo. La World Bank prevede ora che la crescita complessiva del pil del Golfo si attesterà all'1,3% nel 2026, in netto calo rispetto al 4,4% stimato a gennaio. Secondo l'istituzione internazionale, i costi della ricostruzione potrebbero mettere sotto pressione i conti pubblici e penalizzare gli investimenti di lungo periodo, mentre la fiducia degli investitori potrebbe richiedere anni per riprendersi. Oltre all'energia, anche il turismo - uno dei principali driver di diversificazione economica della regione - sta subendo contraccolpi pesanti. Secondo Moody's, a Dubai, considerata un indicatore rappresentativo del settore, il tasso di occupazione alberghiera è destinato a crollare al 10% nel secondo trimestre, dall'80% registrato prima dello scoppio del conflitto a fine febbraio.

Le conseguenze per l’Italia

A gennaio, prima dell’escalation della crisi nel Golfo, si prevedeva una crescita dell’1,7% dei fatturati reali complessivi delle imprese italiane tra il 2025 e il 2027. Oggi, invece, lo scenario è peggiorato: si stima una contrazione dello 0,9% nello scenario base, che potrebbe arrivare fino a -2,6% nel caso più negativo.



