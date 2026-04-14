Trump attacca Meloni al Corriere: “Pensavo avesse coraggio”, tensione con Italia e nuove polemiche
14 aprile 2026, ore 17:00
Il presidente Usa critica la premier su Hormuz, Nato, energia e immigrazione, poi rilancia il nuovo attacco nei confronti di Papa Leone, "colpevole", secondo Trump di "Non capire cosa sta succedendo in Iran"
L’origine della nuova tensione diplomatica arriva da un’intervista concessa da Donald Trump al Corriere della Sera, in cui il presidente degli Stati Uniti indirizza critiche molto dirette alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, trasformando il rapporto tra Washington e Roma in un caso politico di primo piano.
TRUMP: "MELONI? PENSAVO AVESSE CORAGGIO"
Il passaggio più duro dell’intervista riguarda proprio la premier italiana. Trump non usa giri di parole: “Sono scioccato da lei. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo”. Il presidente americano mette in discussione la linea del governo italiano su energia e sicurezza internazionale, sostenendo che Roma non stia assumendo un ruolo adeguato negli equilibri globali. In particolare, accusa Meloni di una posizione troppo prudente nei confronti dei dossier energetici e militari, arrivando a sostenere che l’Italia si stia sottraendo agli impegni occidentali. Nel proseguo del colloquio, il tono non si attenua. Trump rilancia: “Non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell’arma nucleare”, aggiungendo poi che l’Italia non starebbe affrontando con decisione il tema dell’immigrazione e che questo avrebbe conseguenze dirette sulla stabilità del Paese. Il presidente americano afferma anche di non essere in contatto con la premier da tempo, segnale che conferma un raffreddamento nei rapporti bilaterali.
L'ATTACCO DI TRUMP ALL'ITALIA E ALL'EUROPA
Sul fronte geopolitico, Trump amplia il discorso all’Europa, sostenendo che il continente starebbe “pagando il prezzo di politiche energetiche sbagliate” e dipendendo eccessivamente dagli Stati Uniti per la sicurezza delle rotte strategiche. In questo contesto inserisce anche il tema dello Stretto di Hormuz, sottolineando il ruolo americano nel garantirne la sicurezza e criticando l’assenza di un maggiore contributo europeo.
LE NUOVE PAROLE DI "THE DONALD" SU PAPA LEONE XIV
Ma il caso politico si allarga ulteriormente quando il presidente americano torna anche sul confronto con Papa Leone XIV. In una successiva intervista televisiva ribadisce la sua posizione senza arretrare: “Non capisce cosa sta succedendo in Iran e non dovrebbe parlare di guerra”, riferendosi alle prese di posizione del Pontefice. Trump sostiene che il Papa si stia esponendo su questioni che non rientrerebbero nel suo ruolo, riaprendo così una polemica già esplosa nei giorni precedenti.
LE REAZIONI DELLA POLITICA ITALIANA
Le parole su Meloni e sul Papa producono una reazione immediata nel panorama politico italiano. L’opposizione si compatta nel condannare gli attacchi del presidente americano. Elly Schlein parla di un’ingerenza inaccettabile e richiama la necessità di difendere la sovranità nazionale, mentre Giuseppe Conte sottolinea come queste tensioni fossero in parte prevedibili alla luce del quadro internazionale. Matteo Renzi interpreta le dichiarazioni come un segnale di isolamento politico progressivo della premier, mentre Angelo Bonelli alza ulteriormente i toni, definendo gli attacchi di Trump un elemento di instabilità globale e difendendo apertamente la posizione del Pontefice sulla guerra. Dal centrodestra arrivano invece reazioni più caute ma ferme nel respingere le accuse. Alcuni esponenti sottolineano la necessità di mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti, pur ribadendo il sostegno alla linea del governo italiano e alla premier.