Trump attacca Meloni al Corriere: “Pensavo avesse coraggio”, tensione con Italia e nuove polemiche Photo Credit: EPA/SALWAN GEORGES / POOL

L’origine della nuova tensione diplomatica arriva da un’intervista concessa da Donald Trump al Corriere della Sera, in cui il presidente degli Stati Uniti indirizza critiche molto dirette alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, trasformando il rapporto tra Washington e Roma in un caso politico di primo piano.

TRUMP: "MELONI? PENSAVO AVESSE CORAGGIO"

Il passaggio più duro dell’intervista riguarda proprio la premier italiana. Trump non usa giri di parole: “Sono scioccato da lei. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo”. Il presidente americano mette in discussione la linea del governo italiano su energia e sicurezza internazionale, sostenendo che Roma non stia assumendo un ruolo adeguato negli equilibri globali. In particolare, accusa Meloni di una posizione troppo prudente nei confronti dei dossier energetici e militari, arrivando a sostenere che l’Italia si stia sottraendo agli impegni occidentali. Nel proseguo del colloquio, il tono non si attenua. Trump rilancia: “Non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell’arma nucleare”, aggiungendo poi che l’Italia non starebbe affrontando con decisione il tema dell’immigrazione e che questo avrebbe conseguenze dirette sulla stabilità del Paese. Il presidente americano afferma anche di non essere in contatto con la premier da tempo, segnale che conferma un raffreddamento nei rapporti bilaterali.

L'ATTACCO DI TRUMP ALL'ITALIA E ALL'EUROPA

Sul fronte geopolitico, Trump amplia il discorso all’Europa, sostenendo che il continente starebbe “pagando il prezzo di politiche energetiche sbagliate” e dipendendo eccessivamente dagli Stati Uniti per la sicurezza delle rotte strategiche. In questo contesto inserisce anche il tema dello Stretto di Hormuz, sottolineando il ruolo americano nel garantirne la sicurezza e criticando l’assenza di un maggiore contributo europeo.