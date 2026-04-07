Tennis, Jannik Sinner vince e domina Humbert all'esordio sulla terra rossa di Montecarlo

L’inizio del match, però, racconta una storia diversa. Il francese parte con buona intensità, tiene i primi turni di servizio e prova a mettere pressione all’azzurro, che nei primi game alterna colpi efficaci a qualche imprecisione. L’equilibrio regge fino al 2-2, con entrambi i giocatori attenti a non concedere troppo. Poi arriva il momento che cambia l’inerzia della partita. Dal quinto game del primo set, Sinner alza il livello in maniera drastica: aumenta la profondità dei colpi, prende il controllo degli scambi e costringe Humbert a giocare sempre al limite. Il break arriva proprio in questa fase, frutto di una pressione costante sulla diagonale di rovescio. Da lì in avanti è un crescendo. L’azzurro consolida il vantaggio con sicurezza, mostrando solidità al servizio e grande lucidità nei momenti chiave. Humbert prova a restare agganciato al set, annullando anche qualche occasione, ma la sensazione è che il match stia lentamente scivolando dalle sue mani. Sinner, infatti, non concede nulla nei propri turni di battuta e chiude il primo parziale 6-3 con pieno merito.

Jannik Sinner domina la scena al Monte-Carlo Masters e conquista con autorità l’accesso agli ottavi di finale. Il successo contro Ugo Humbert è netto, costruito con pazienza e poi rifinito con una superiorità tecnica evidente: 6-3, 6-0 in poco più di un’ora di gioco.

IL SECONDO SET, HUMBERT ANNICHILITO

Se il primo set aveva ancora raccontato una sfida aperta, il secondo è invece un monologo. Sinner entra in campo con un atteggiamento ancora più aggressivo, deciso a non lasciare spiragli. Il servizio funziona alla perfezione, i colpi da fondo campo sono precisi e potenti, e anche le variazioni, come le palle corte, diventano armi efficaci per spezzare il ritmo dell’avversario. Humbert, al contrario, perde progressivamente fiducia. Gli errori aumentano, la percentuale di prime cala e la pressione dell’azzurro diventa insostenibile. Il risultato è una serie di giochi consecutivi che portano rapidamente Sinner sul 5-0, con un doppio break che di fatto chiude la partita. Il pubblico assiste a un dominio tecnico e mentale: Sinner è praticamente impeccabile, concede pochissimi punti nei propri turni di servizio e non lascia mai la possibilità all’avversario di rientrare. Il 6-0 finale è la fotografia di un secondo set senza storia, in cui il divario tra i due giocatori emerge in tutta la sua evidenza. Una vittoria che conferma l'ottimo momento di forma di Sinner che manda un segnale chiaro al torneo. L’azzurro sembra aver trovato il giusto equilibrio anche sulla terra battuta, superficie che richiede adattamenti specifici e grande sensibilità negli spostamenti.

LE PAROLE DI JANNIK A FINE PARTITA

A fine match, il numero uno italiano ha sottolineato proprio questo aspetto, evidenziando come sia fondamentale adattarsi rapidamente alle condizioni di gioco e sfruttare ogni partita per migliorare. L’obiettivo resta quello di crescere progressivamente in vista degli appuntamenti più importanti della stagione, con un occhio già rivolto al Roland Garros. Il percorso a Monte-Carlo prosegue dunque con fiducia. Agli ottavi, Sinner affronterà uno tra Francisco Cerúndolo e Tomáš Macháč, in una sfida che rappresenterà un ulteriore banco di prova.



