Iran-Usa, vertice senza intesa a Islamabad, ma resta aperto il confronto sui nodi strategici globali

Dopo una lunghissima giornata di confronto, il tabellone finale resta fermo sullo zero a zero. I colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad si chiudono senza intesa, lasciando aperti tutti i principali dossier e confermando quanto la distanza tra le parti sia ancora ampia. La partita diplomatica, annunciata come uno dei momenti più importanti degli ultimi anni nei rapporti tra Washington e Teheran, non produce il risultato sperato.

LE PAROLE DEL VICEPRESIDENTE JD VANCE

A certificare lo stallo è stato il vicepresidente americano JD Vance, che prima di lasciare il Pakistan ha parlato apertamente di mancato accordo. Secondo il rappresentante statunitense, la delegazione iraniana non avrebbe fornito le garanzie richieste sul tema più delicato: la rinuncia stabile e verificabile allo sviluppo di un’arma nucleare. Washington sostiene di aver messo sul tavolo una proposta molto ampia, definita la migliore possibile nelle condizioni attuali. L’amministrazione americana, secondo Vance, si sarebbe presentata con spirito costruttivo e disponibilità al compromesso, ma senza ottenere segnali sufficienti dalla controparte.

IL NODO CENTRALE

Il nodo centrale resta infatti il programma nucleare iraniano. Gli Stati Uniti chiedono impegni chiari non solo nell’immediato, ma anche nel lungo periodo, per escludere definitivamente una futura corsa all’arma atomica. È su questo terreno che il confronto si sarebbe bloccato, con Teheran intenzionata a difendere il proprio margine strategico. Il vicepresidente americano ha inoltre spiegato di essere rimasto in costante contatto con Donald Trump durante tutta la maratona negoziale. Coinvolti anche altri esponenti di primo piano dell’apparato statunitense, segno dell’importanza attribuita al vertice.