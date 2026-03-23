Tragedia aerea in Colombia, un volo militare precipita a Putumayo con oltre 100 soldati a bordo

Un grave incidente aereo ha scosso oggi la Colombia: un velivolo Hercules C-130 dell’Aeronautica Militare, con a bordo oltre cento persone, è precipitato pochi minuti dopo il decollo da Puerto Leguízamo, nella regione di Putumayo, vicino al confine con il Perù. Tra i 125 passeggeri, secondo le prime stime ufficiali, si contano 114 soldati e 11 civili. Le circostanze dell’accaduto restano ancora in fase di accertamento, mentre le immagini circolate sui social mostrano il velivolo distrutto tra la fitta vegetazione e avvolto da fiamme e fumo.

LE PAROLE DEL MINISTRO DELLA DIFESA

Il ministro della Difesa, Pedro Sanchez, ha confermato l’incidente parlando di “vittime” e precisando che sono stati attivati tutti i protocolli di emergenza per soccorrere i feriti e assistere le famiglie delle persone coinvolte. Al momento il bilancio provvisorio indica 48 feriti trasportati negli ospedali locali, ma non ci sono conferme sul numero delle vittime. La popolazione locale ha collaborato ai soccorsi, contribuendo al salvataggio di una ventina di soldati trovati ancora vivi tra i rottami. Il governatore di Putumayo ha ribadito che a bordo c’erano tre plotoni di truppe terrestri, confermando la composizione prevalentemente militare del volo. L’incidente ha immediatamente suscitato reazioni politiche, con il presidente Gustavo Petro che ha definito il fatto “inaccettabile” e ha criticato i vertici militari e la burocrazia per aver rallentato il piano di modernizzazione delle Forze Armate, un progetto a suo dire fondamentale e rimasto incompleto a causa di ritardi amministrativi.