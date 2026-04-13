Trump tra Iran, scontri con il Papa e scene alla Casa Bianca: giornata politica e mediatica

Alla Casa Bianca il copione si fa sempre più fuori dagli schemi, con Donald Trump ancora una volta protagonista di una giornata ad alta tensione politica e mediatica. Tra dichiarazioni sull’Iran, polemiche religiose e momenti surreali con i giornalisti, il presidente americano ha trasformato l’incontro con la stampa in una sequenza di messaggi diretti e provocatori.

LA QUESTIONE DELLO STRETTO DI HORMUZ

Sul fronte internazionale, Trump è tornato a parlare della crisi nello Stretto di Hormuz, sostenendo che il traffico navale sarebbe in ripresa nonostante le tensioni militari. Secondo il presidente, decine di navi avrebbero già attraversato l’area, segnale che il blocco annunciato starebbe mostrando i suoi primi effetti limitati. Parallelamente, il leader americano ha ribadito che da parte iraniana ci sarebbero segnali di apertura verso un possibile negoziato. In dichiarazioni ai giornalisti, ha affermato che contatti diretti sarebbero già stati avviati e che Teheran avrebbe espresso la volontà di trovare un’intesa. Un messaggio che si inserisce nella consueta strategia comunicativa di pressione e trattativa simultanea.