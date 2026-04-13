Trump tra Iran, scontri con il Papa e scene alla Casa Bianca: giornata politica e mediatica

Trump tra Iran, scontri con il Papa e scene alla Casa Bianca: giornata politica e mediatica

Trump tra Iran, scontri con il Papa e scene alla Casa Bianca: giornata politica e mediatica Photo Credit: EPA/SALWAN GEORGES / POOL

Tommaso Angelini

13 aprile 2026, ore 22:34

Il presidente Usa parla di Hormuz e dei negoziati con Teheran, respinge critiche religiose e trasforma la Casa Bianca in un palcoscenico tra stampa e delivery

Alla Casa Bianca il copione si fa sempre più fuori dagli schemi, con Donald Trump ancora una volta protagonista di una giornata ad alta tensione politica e mediatica. Tra dichiarazioni sull’Iran, polemiche religiose e momenti surreali con i giornalisti, il presidente americano ha trasformato l’incontro con la stampa in una sequenza di messaggi diretti e provocatori.

LA QUESTIONE DELLO STRETTO DI HORMUZ

Sul fronte internazionale, Trump è tornato a parlare della crisi nello Stretto di Hormuz, sostenendo che il traffico navale sarebbe in ripresa nonostante le tensioni militari. Secondo il presidente, decine di navi avrebbero già attraversato l’area, segnale che il blocco annunciato starebbe mostrando i suoi primi effetti limitati. Parallelamente, il leader americano ha ribadito che da parte iraniana ci sarebbero segnali di apertura verso un possibile negoziato. In dichiarazioni ai giornalisti, ha affermato che contatti diretti sarebbero già stati avviati e che Teheran avrebbe espresso la volontà di trovare un’intesa. Un messaggio che si inserisce nella consueta strategia comunicativa di pressione e trattativa simultanea.

LO SCONTRO TRA TRUMP E PAPA LEONE XIV

Non meno acceso il fronte interno. Trump ha infatti respinto ogni richiesta di scuse nei confronti di Papa Leone XIV, dopo le recenti tensioni verbali a distanza. Il presidente ha difeso le proprie posizioni sull’Iran e sulle politiche di sicurezza interna, sostenendo di aver semplicemente reagito a dichiarazioni che considera errate. Per il capo della Casa Bianca, non esisterebbero margini per un passo indietro, poiché le divergenze riguarderebbero scelte fondamentali di politica internazionale e ordine pubblico. Nel corso dello stesso incontro, Trump ha anche commentato una controversia legata a una sua immagine generata con strumenti digitali, respingendo le interpretazioni circolate sui media. Il presidente ha liquidato la vicenda come una distorsione narrativa, ribadendo che si trattava di una rappresentazione fraintesa e priva di significati simbolici.

L'EPISODIO DEL PRESIDENTE USA CHE ORDINA UN PASTO ALLA CASA BIANCA TRAMITE DELIVERY

A chiudere la giornata, un episodio decisamente insolito ha attirato l’attenzione dei cronisti: la consegna di un pasto ordinato direttamente alla Casa Bianca tramite servizio di delivery. Una scena inedita per lo Studio Ovale, diventata rapidamente virale. Il presidente ha accolto la fattorina con tono informale, coinvolgendola brevemente nel dialogo con la stampa, in un momento dai toni quasi televisivi.

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