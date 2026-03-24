Iran: parziale ammissione di trattative da parte di Theran, che chiede l'annullamento delle sanzioni

I bombardamenti su infrastrutture iraniane non sono cessati, e nemmeno le risposte iraniane, missili hanno colpito Tel Aviv facendo quattro vittime. Mentre proseguirebbero i tentativi di accordo in 15 punti, rinuncia al nucleare da parte iraniana compresa. Da parte iraniana c’è una parziale ammissione.

"C'è un contatto tra Stati Uniti e Iran, avviato da Washington negli ultimi giorni, ma niente che abbia raggiunto il livello di negoziati pieni". Così una fonte iraniana descrive alla Cnn il tipo di contatto in corso tra Washington e Teheran, precisando che "messaggi sono ricevuti attraverso diversi intermediari per valutare se un accordo per mettere fine alla guerra possa essere raggiunto". "Le proposte che si stanno valutando sono mirate non solo ad ottenre il cessate il fuoco, ma un accordo concreto che metta fine al conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran" aggiungono le fonti senza entrare nei dettagli e senza rilasciare commenti sulle dichiarazioni fatte da Donald Trump sui negoziati, sottolineando che Teheran è pronto a considerare proposte sostenibili. "L'Iran è pronto a provvedere ogni garanzia necessaria che non svilupperà armi nucleari ma ha il diritto dell'uso di una tecnologia nucleare pacifica", affermano le fonti, ribadendo che ogni proposta deve includere la fine delle sanzioni contro l'Iran.



