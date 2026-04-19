La delegazione Usa vola in Pakistan per tratttare con l’Iran, Teheran non siederà al tavolo se Trump non toglierà il blocco navale a Hormuz

Teheran non ha ancora deciso se inviare una delegazione a Islamabad per il secondo round negoziale con Washington. Non ci sarà alcun colloquio finché rimarrà in vigore il blocco navale statunitense nei porti dello stretto di Hormuz, scrive l'agenzia di stampa Tasnim, affiliata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, sulla scia delle ultime dichiarazioni di Donald Trump. Il tycoon ha annunciato che la delegazione americana sta volando a Islamabad, sostenendo che un accordo con lo stato islamico si farà in un modo o nell’altro, con le buone o con le cattive. “L'Iran ha sparato proiettili ieri contro una nave francese e un mercatile del Regno Unito nello stretto di Hormuz, violando il cessate il fuoco” ha affermato il presidente Usa, aggiungendo di essere sono disposto a dare un’ultima possibilità allo Stato islamico. "Stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole; spero che lo accettino. Se non lo faranno, distruggeremo ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran" ha dichiarato Donald Trump. Alla testa del team negoziale Usa ci sarà il vicepresidente americano JD Vance, già protagonista della prima trattativa. Mercoledì scade il cessate il fuoco tra Washington e Teheran. “Tutto è già stato negoziato: domani sera a Islamabad dovrebbe essere veloce” ha ribadito il capo della Casa Bianca in una successiva intervista a Fox, sottolineando, comunque, che se l'Iran non firmerà gli Stati Uniti faranno saltare in aria le centrali elettriche. "Il cosiddetto blocco degli Stati Uniti dei porti o della costa dell'Iran non solo è una violazione del cessate il fuoco mediato dal Pakistan ma è anche illegale e criminale" ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqei, tornando sul motivo per cui rischia di saltare il negoziato. Infine si è appreso che Donald Trump parteciperà questa settimana a una lettura pubblica della Bibbia. Leggerà un brano delle Sacre Scritture tramite un videomessaggio dallo Studio Ovale.