Champions League: Arsenal prima finalista, gli inglesi battono 1-0 l'Atletico Madrid

Champions League: Arsenal prima finalista, gli inglesi battono 1-0 l'Atletico Madrid

Champions League: Arsenal prima finalista, gli inglesi battono 1-0 l'Atletico Madrid Photo Credit: ANSAFoto.it/Neil Hall

Redazione Web

06 maggio 2026, ore 00:11

Questa sera l'altra semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. La finale si disputerà a Budapest il 30 maggio

E' l'Arsenal la prima finalista della Champions League 2025/26. La squadra inglese batte 1-0 l'Atletico Madrid a Londra con un gol di Saka al 44' pt e dopo l'1-1 dell'andata si qualifica per la partita del 30 maggio a Budapest. Affronterà il Paris Saint Germain o il Bayern Monaco

SAKA DECIDE LA GARA

La gara è decisa da un gol di Bukayo Saka, al termine di un primo tempo in cui l'Arsenal ha tenuto il pallone ma senza rendersi pericoloso, mentre l'Atletico ha avuto una grande occasione con Giuliano Simeone, murato però benissimo da Rice. Poio al 44' arriva il vantaggio: Saliba verticalizza per Gyokeres che prende il fondo e alza il pallone sul secondo palo per Trossard, che lo stoppa, si sposta il pallone sul destro e calcia forte sul secondo palo, dove Oblak riesce a intervenire anche se lascia il pallone nella zona di Saka, che anticipa tutti e spinge in porta il vantaggio dei Gunners. Nella ripresa l'Atletico cerca subito il pari e lo sfiora ancora con Giuliano Simeone, che salta Raya, ma viene fermato da Gabriel Magalhaes prima di calciare. La presisone degli spagnoli sale e Griezmann mette in apprensione la difesa dell'Arsenal che al 66' con Gyokeres spreca la chance del raddoppio. l'Atletico ci prova fino alla fine ma con poca lucidità e all'86' arriva una potenziale grande occasione per Sorloth, che cicca un tiro di prima che poteva essere a botta sicura su assist di Baena. È l'ultima emozione della partita: vince l'Arsenal, che va in finale.

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