Formula 1. Trionfo a Miami di Kimi Antonelli, la terza vittoria consecutiva per il leader del Mondiale

Kimi Antonelli promette di essere lo Jannik Sinner della Formula 1. A Miami, il 19enne bolognese della Mercedes ha collezionato la terza vittoria consecutiva, toccando quota 100 in classifica e rafforzando un primato ormai tutt’altro che casuale. E la circostanza che questa nuova impresa sia arrivata poche ore dopo il trionfo di Sinner a Madrid, alimenta la suggestione di un paragone che può fare la felicità dello sport italiano. I due, oltre ad un talento innato, hanno in comune la capacità di fare sembrare facili cose in realtà complesse. Si dirà che con una Mercedes così potente il suo compito è agevolato, ma non va dimenticato come anche a Miami Antonelli abbia abbondantemente vinto il duello in famiglia con il più esperto George Russell, soltanto quarto e ben distante dal suo più giovane compagno di scuderia, in gara e in classifica generale, dove è secondo a venti lunghezze dal bolognese. Antonelli si è messo alle spalle le due Mc Laren di Norris e Piastri. Avrebbe meritato il podio Charles Leclerc, terzo sino all’inizio dell’ultimo giro, ma che poi si è dovuto arrendere di fronte all’assedio di Piastri e nel finale ha anche commesso un errore che lo ha fatto scivolare in sesta posizione, appena davanti all’altra rossa di Lewis Hamilton.

LA GARA

L’unico neo di Kimi Antonelli è stata la scarsa reattività al via, quando pur partito dalla pole position si è fatto sorprendere da Charles Leclerc, che per qualche giro è stato al comando della gara. Anche Norris è passato davanti al bolognese, che però ha costruito il suo capolavoro dopo il pit stop, quando con gomme hard ha immediatamente superato il campione del mondo in carica e poi lo ha tenuto a bada con la freddezza di un veterano. Perfetta la gestione del comando della gara da parte di Antonelli, che nella seconda metà del gran premio è stato praticamente perfetto. Una vittoria speciale anche perché lui bolognese ha corso onorando la memoria del suo concittadino Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio. Il mondiale di Formula 1 ripartirà il 24 maggio con il Gran Premio del Canada.