Formula 1. Trionfo a Miami di Kimi Antonelli, la terza vittoria consecutiva per il leader del Mondiale
03 maggio 2026, ore 21:46 , agg. alle 22:07
Sul podio le McLaren di Piastri e Norris, sesta e settima le Rosse di Leclerc e Hamilton. Prossima gara il Gran Premio del Canada, il prossimo 24 maggio
Kimi Antonelli promette di essere lo Jannik Sinner della Formula 1. A Miami, il 19enne bolognese della Mercedes ha collezionato la terza vittoria consecutiva, toccando quota 100 in classifica e rafforzando un primato ormai tutt’altro che casuale. E la circostanza che questa nuova impresa sia arrivata poche ore dopo il trionfo di Sinner a Madrid, alimenta la suggestione di un paragone che può fare la felicità dello sport italiano. I due, oltre ad un talento innato, hanno in comune la capacità di fare sembrare facili cose in realtà complesse. Si dirà che con una Mercedes così potente il suo compito è agevolato, ma non va dimenticato come anche a Miami Antonelli abbia abbondantemente vinto il duello in famiglia con il più esperto George Russell, soltanto quarto e ben distante dal suo più giovane compagno di scuderia, in gara e in classifica generale, dove è secondo a venti lunghezze dal bolognese. Antonelli si è messo alle spalle le due Mc Laren di Norris e Piastri. Avrebbe meritato il podio Charles Leclerc, terzo sino all’inizio dell’ultimo giro, ma che poi si è dovuto arrendere di fronte all’assedio di Piastri e nel finale ha anche commesso un errore che lo ha fatto scivolare in sesta posizione, appena davanti all’altra rossa di Lewis Hamilton.
LA GARA
L’unico neo di Kimi Antonelli è stata la scarsa reattività al via, quando pur partito dalla pole position si è fatto sorprendere da Charles Leclerc, che per qualche giro è stato al comando della gara. Anche Norris è passato davanti al bolognese, che però ha costruito il suo capolavoro dopo il pit stop, quando con gomme hard ha immediatamente superato il campione del mondo in carica e poi lo ha tenuto a bada con la freddezza di un veterano. Perfetta la gestione del comando della gara da parte di Antonelli, che nella seconda metà del gran premio è stato praticamente perfetto. Una vittoria speciale anche perché lui bolognese ha corso onorando la memoria del suo concittadino Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio. Il mondiale di Formula 1 ripartirà il 24 maggio con il Gran Premio del Canada.
L'ANALISI DI KIMI
"La partenza non è stata brutta come quella di ieri ma per evitare gli altri ho dovuto perdere un po' di tempo in curva 1. Ho commesso qualche errore nella gestione dell'energia, ma oggi il team mi ha aiutato con una grande strategia e il passo gara era buono": Così il leader del mondiale Kimi Antonelli a caldo dopo la vittoria nel Gp di Miami. "La strada è ancora lunga, ma stiamo lavorando tantissimo con la squadra. Ci godiamo questa vittoria e torneremo al lavoro in vista del Canada", ha aggiunto il 19enne pilota della Mercedes.