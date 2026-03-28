Formula 1. In Giappone seconda pole consecutiva per Kimi Antonelli con la Mercedes. Domani alle 7 la gara

Questa mattina, sul circuito di Suzuka, Kimi Antonelli con la Mercedes ha conquistato la sua seconda pole position consecutiva , la 50 esima di un italiano nella storia della Formula 1. Il 19enne bolognese ha preceduto, nelle qualifiche, il compagno di scuderia George Russell. Dietro al britannico Oscar Piastri su Mc Laren. Quarta e sesta posizione nella griglia di partenza di domani, mattina alle 7 , ora italiana, le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.





Antonelli: "Ho le farfalle nello stomaco"