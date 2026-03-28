Formula 1. In Giappone seconda pole consecutiva per Kimi Antonelli con la Mercedes. Domani alle 7 la gara

Formula 1. In Giappone seconda pole consecutiva per Kimi Antonelli con la Mercedes. Domani alle 7 la gara

Formula 1. In Giappone seconda pole consecutiva per Kimi Antonelli con la Mercedes. Domani alle 7 la gara Photo Credit: Ansa.it

Max Viggiani

28 marzo 2026, ore 09:37

Il 19enne di Bologna ha preceduto il compagno di scuderia George Russell. Quarta e sesta in griglia di partenza le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Questa mattina, sul circuito di Suzuka, Kimi Antonelli con la Mercedes ha conquistato la sua seconda pole position consecutiva, la 50 esima di un italiano nella storia della Formula 1. Il 19enne bolognese ha preceduto, nelle qualifiche, il compagno di scuderia George Russell. Dietro al britannico Oscar Piastri su Mc Laren. Quarta e sesta posizione nella griglia di partenza di domani, mattina alle 7, ora italiana, le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton


Antonelli: "Ho le farfalle nello stomaco"

"Sono un pochino più tranquillo, ma avrò comunque le farfalle allo stomaco. Domani speriamo di essere primi in curva 1 e di fare un buon passo": lo ha affermato Kimi Antonelli, ai microfoni di Sky Sport, come scrive l'agenzia Ansa, dopo la pole position conquistata nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, con la sua Mercedes. "Cosa è cambiato dopo la vittoria in Cina? Sicuramente ho appreso qualcosa sulla partenza. In Cina non avevo fatto una partenza decente fino quel punto", ha spiegato il 19enne bolognese. "La pole di oggi è stata più bella di quella conquistata in Cina perché mi sono sentito meglio in macchina, anche se il primo run non è stato dei migliori. Però alla fine mi sono adattato ed sono riuscito ad avere un buon ritmo". 

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