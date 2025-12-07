Formula 1: Lando Norris è campione del mondo. Verstappen vince ad Abu Dhabi ma non basta

Nel Gran Premio di Abu Dhabi 2025, disputato sul circuito illuminato di Yas Marina Circuit, il favorito per il titolo Max Verstappen ha conquistato la vittoria della gara — ma non quella che contava davvero. Il suo trionfo non è bastato: è stato il 26enne britannico della McLaren, Lando Norris, a laurearsi campione del mondo per la prima volta. Con un terzo posto finale, Norris ha preceduto Verstappen nella classifica iridata per soli due punti. Per McLaren è il primo titolo piloti dal 2008 (con Lewis Hamilton) — 17 anni di attesa. È anche la conferma di una crescita impressionante: McLaren, con Norris e Piastri, si era già aggiudicata il titolo costruttori, ma questo titolo piloti restituisce prestigio e credibilità alla scuderia storica. Per Verstappen, quattro anni di dominio si interrompono così: ha dominato il finale di stagione ma non è bastato.





LA GARA

Al via l’altra McLaren DI Oscar Piastri sorpassa Norris, relegandolo terzo, Verstappen scappa subito in testa. Norris subisce l’attacco di Charles Leclerc (Ferrari) e, dopo la sua sosta, finisce in mezzo al traffico: momento critico per Lando costretto a sorpassi rischiosi. Dopodiché, però, Norris gestisce, resiste alla pressione, e chiude al terzo posto, ritrovandosi — a fine gara — iridato. La strategia, la lucidità, il sangue freddo: al netto di ogni alchimia tecnica e di ogni mossa, la grinta e la tenuta mentale di Norris sono state decisive.





LE PAROLE DI NORRIS E VERSTAPPEN

Norris dopo la gara: "Era da un po' di tempo che non piangevo e non pensavo l'avrei fatto - le aprole di Norris al termine della gara - È stato un percorso lungo, molto lungo, innanzitutto voglio ringraziare tanto i miei ragazzi. Tutti i membri del team McLaren, i miei genitori, mia mamma, mio papà. Loro sono quelli che mi hanno sostenuto fin dall'inizio. È una sensazione fantastica, voglio congratularmi con Oscar e Max: i miei due avversari più grandi per tutta la stagione. È stato un piacere correre contro entrambi, un onore, ho imparato da entrambi. Mi sono divertito, è stata un'annata lunga ma ce l'abbiamo fatta e sono fiero di tutti quanti". Max Verstappen lascia il trono del campione iridato dopo quattro anni: via radio l'olandese, protagonista di una spettacolare rimonta, ha ringraziato il suo team: "Congratulazioni ragazzi per la rimonta nella seconda parte della stagione - le parole dell'olandese - potete essere veramente orgogliosi. Non siate troppo delusi, io certamente non sono deluso. Sono molto orgoglioso di tutti per non aver mai mollato e aver continuato a spingere".